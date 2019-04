Schild und Leitpfosten in Fritzlar umgefahren

Ein unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle meldet die Polizei in Fritzlar.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 06. April, kam eine bislang unbekannte Person mit dem Fahrzeug vom Goslarer Ring kommend in Richtung A49 nach links von der Fahrbahn ab, fuhr ein Schild und einen Leitpfosten um und setzte die Fahrt in Richtung A49 fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Den gab die Polizei mit 500 Euro an.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen Seat, darauf deuten Fahrzeugteile von der Stoßstange an der Unfallstelle hin.

Hinweise bitte an die Polizei in Fritzlar unter der Telefonnummer 05622-99660. (zzp)