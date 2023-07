Berthold Umbach von der Fritzlarer Anne-Frank-Schule geht in den Ruhestand

Von: Sascha Hoffmann

Er hat heute seinen letzten Tag in der Schule: Berthold Umbach, Schulleiter der Anne-Frank-Schule Fritzlar, geht in den Ruhestand. © sascha hoffmann

Fritzlar. Wenn Berthold Umbach heute die Fritzlarer Anne-Frank-Schule verlässt, tut er das zum letzten Mal als Schulleiter. Aus den Sommerferien wird der Gudensberger nicht zurückkehren, er wird anderen das Ruder überlassen.

Der 63-Jährige geht heute in den Ruhestand, und das tut er mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Irgendwann muss man einfach den Schlussstrich ziehen“, sagt er und taucht ein in seine imaginäre Erinnerungsschatulle.

Er berichtet von seinem Studium in Kassel und der ersten Lehrerstelle 1989 in Dormagen am Rhein. „In der Zeit war es nicht selbstverständlich, eine Stelle zu bekommen, und so habe ich nicht lange gezögert und musste als überzeugter Nordhesse eine Wochenendehe eingehen.“

Ein Jahr hat das gedauert, gefolgt von Zwischenstationen in Paderborn und Neukirchen, bis es 2001 schließlich als stellvertretender Schulleiter nach Fritzlar ging. „Als Personalrat war ich zuvor eigentlich immer auf der anderen Seite und habe gerne ordentlich gegen die Schulleitung geschossen“, erinnert er sich lachend und wird beinahe wehmütig, wenn er auf die folgenden Jahre zurückblickt, in denen er ab 2005 die Gesamtleitung der Schule innehatte.

Der Rollenwechsel, plötzlich bestimmen und ansagen zu müssen, sei zwar eine Herausforderung gewesen, doch es sei ihm gut gelungen, denn: „Ich bin ein unwahrscheinlich kollegialer Mensch, immer bestrebt, mit anderen etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen.“

Vieles habe das „wunderbare Team“ zusammen geschafft und verwirklicht. Die Corona-Pandemie sei dabei gar nicht die größte Hürde gewesen, da alles durch Vorgaben abgearbeitet werden konnte und musste. Vielmehr denkt der Gudensberger an eine veränderte Gesellschaft, Flüchtlingswellen und auch die dringend notwendige Digitalisierung.

Oder an eine Schülerschaft, die zwar lieb und nett, aber auch sehr herausfordernd gewesen sei und eine veränderte Pädagogik sowie Lehrer gebraucht habe, die sie mit Hand und Herz begleitet hätten. „Dem allen haben wir uns hier an der Anne-Frank-Schule erfolgreich gestellt“, resümiert der Vollblutpädagoge stolz und betont, dass er sowohl für Lehrer als auch Schüler stets ein offenes Ohr gehabt habe.

„Meine Bürotür stand für alle offen, wann immer es ging“, sagt er und deutet auf zwei Bilder an seiner Bürowand, die ihm viel bedeuten. Eines zeigt die Namensgeberin der Schule, das andere einen afrikanischen Krieger. „Ein Flüchtlingsjunge aus Somalia, der unter einem Lastwagen hängend zu uns gekommen ist, hat mir die beiden Bilder gemalt“, so Umbach. Der Junge habe auch dank der Schule seinen Weg in ein neues Leben gefunden und arbeite heute als Maler in Kassel.

Die Bilder will Umbach mit nach Hause nehmen, wenn er heute sein Büro räumt. Was er jedoch zurücklassen wird, sind seine Bienen, die er als Hobby-Imker seit längerem auf dem Schulgelände hält.

Sie werden auch in Zukunft ein Grund sein, um immer mal wieder zu seiner geliebten Anne-Frank-Schule zurückzukehren – dann aber nicht mehr als Schulleiter.