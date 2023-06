Schwerer Unfall im Schwalm-Eder-Kreis: Aufprall reißt Motorblöcke aus den Autos

Von: Peter Zerhau

Schwerer Unfall zwischen Werkel und Obervorschütz © Peter Zerhau

Zwei Autos sind zwischen Gudensberg-Obervorschütz und dem Fritzlarer Stadtteil Werkel zusammengestoßen. Der Aufprall ist so heftig, dass die Motorblöcke aus den Autos gerissen wurden.

Fritzlar/Gudensberg - Schwere Verletzungen haben sich zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 13 Uhr auf der Werkeler Straße zwischen Werkel und Obervorschütz zugezogen. Nach Angaben der Polizei war eine 19-jährige Frau aus Borken mit einem VW Polo von Werkel in Richtung Obervorschütz unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve hatte sie ein vor ihr fahrendes Fahrzeug überholt.

Unfall zwischen Werkel und Obervorschütz: Ersthelfer versorgten die verletzten Frauen

Beim Einscheren auf die rechte Fahrspur kam sie nach rechts auf die Bankette, steuerte gegen und kam auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie mit dem Mercedes einer 43-jährigen Frau aus Gudensberg zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde der Mercedes nach links in ein Feld katapultiert. Der Polo kam in Schräglage im Graben auf der rechten Seite zum Liegen. Mehrere Ersthelfer kümmerten sich um die zwei Frauen, die nach der Versorgung durch Notarzt und Rettungspersonal in Krankenhäuser nach Fritzlar und Kassel gebracht wurden.

Heftiger Aufprall: Motorblöcke aus den Autos gerissen

Der Zusammenstoß war so heftig, dass von beiden Autos Motor und Fahrzeugteile aus den Fahrzeugen herausgerissen und in einem Feld sowie auf der Fahrbahn landeten. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei beim Polo mit 8000 Euro und beim Mercedes mit 10 000 Euro angibt. Die Werkeler Straße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. (Peter Zerhau)

Erst vor wenigen Tagen gab es einen schweren Verkehrsunfall bei Wabern, bei dem ein Mann aus seinem Auto geschleudert und lebensbedrohlich verletzt wurde.