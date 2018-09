Nach Öffentlichkeitsfahndung: Hans B. (63) aus Fritzlar leblos aufgefunden

Fritzlar. Der 63-jährige Hans B. aus Fritzlar, der seit Mittwoch vermisst worden war, wurde leblos aufgefunden.

Aktualisiert am 25. September um 6.45 Uhr - Ein Jäger fand den Toten am Montagabend gegen 19 Uhr in einem Waldgebiet bei Bad Wildungen, das meldet die Polizei.

Suche nach Hans B.

Am Mittwoch hatten zunächst die Angehörigen nach Hans B. gesucht - ohne Erfolg. Darum erstatteten sie Vermisstenanzeige bei der Polizei in Fritzlar. Die Beamten wandten sich an die Öffentlichkeit und baten um Hinweise aus der Bevölkerung.

B. war am Mittwochmorgen mit seinem blauen Volvo XC 60 (Kennzeichen: FZ-FZ 8) von zu Hause losgefahren und wurde seitdem vermisst. Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort des 63-Jährigen oder seines Autos lagen nicht vor. Das Mobiltelefon wurde letztmalig am Mittwoch um 8.10 Uhr im Bereich Bad Wildungen registriert. Danach wurde vermutlich das Handy ausgeschaltet.

