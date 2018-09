Einsatz in Mali: Fritzlarer Soldaten sind zurück 

Fritzlar. „Herzlich willkommen zurück aus dem Einsatz“, begrüßte Oberst Dr. Volker Bauersachs die Mitglieder des Kampfhubschrauberregimentes 36 Kurhessen beim Rückkehrerappell am Dienstag.

Es ist der Schlusspunkt unter die UN-Mission in Mali, an der das Kampfhubschrauberregiment mit 363 Soldaten und vier Kampfhubschraubern des Typs Tiger teilgenommen hat.

Vor Vertretern aus Politik, Freunden des Regimentes und Angehörigen der Soldaten zog Bauersachs Bilanz. So dürften die Soldaten zu Recht stolz sein auf die Leistungen in Afrika. „Unter schwierigsten klimatischen Bedingungen wie Hitze, Staub und Sandstürmen hielten unsere Frauen und Männer allen Herausforderungen stand“, betonte Bauersachs. In Zusammenarbeit mit Schwesternregimentern konnten nach Angaben Bauersachs 43 Verletzte gerettet werden.

Trotz der Würdigung laste jedoch ein großer Schatten auf dem Einsatz. „Mein zentraler Wunsch, den ich beim Verabschiedungsappell ausgesprochen habe, dass alle unversehrt aus dem Einsatz zurückkehren mögen, hat sich nicht erfüllt“, sagte der Kommandeur. Er erinnerte an die Soldaten Major Jan Färber und Stabshauptmann Thomas Müller, die beim Absturz eines Kampfhubschraubers im Juli vergangenen Jahres ums Leben gekommen waren. „Es tut weh, beim Abschreiten der Front nicht mehr in ihre Augen blicken zu dürfen“, räumte Bauersachs ein. Am Dienstagvormittag hatte das Regiment in der Georg-Friedrich-Kaserne ein Ehrenmal für die Verstorbenen eingeweiht.

Generalmajor Andreas Marlow, Kommandeur der Division schnelle Kräfte, dankte den Fritzlarer Soldaten und zollte ihnen Respekt. Er appellierte an die Politik, die Truppe mit der bestmöglichen Ausrüstung auszustatten. „Ich nehme das sehr ernst“, griff Ministerpräsident Volker Bouffier den Appell auf. Es gelte, die Bundeswehr so auszurüsten, dass sie „optimal auf die Aufträge eingestellt“ ist. Auch der Ministerpräsident sprach den Soldaten „Dank, Anerkennung und Respekt“ für das Geleistete aus. Als äußeres Zeichen der Verbundenheit verlieh er dem Kampfhubschrauberregiment 36 Kurhessen am Dienstag das Hessische Fahnenband.