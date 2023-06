Die Stadtkirche wird saniert: Bund gibt 742 000 Euro für Großprojekt in Fritzlar

Von: Daniel Seeger

Teilen

Freut sich über den Zuschuss: Pfarrer Wolfram Köhler. Im Hintergrund der Teil der Stadtkirche, der noch saniert werden soll. © Daniel Seeger

Die Stadtkirche in Fritzlar wird umfangreich saniert – nun auch mit Unterstützung vom Bund. Ein Großteil der Arbeiten steht noch an.

Fritzlar – Für die Sanierung der Fritzlarer Stadtkirche öffnet der Bund die Geldbörse: Über ein Denkmalschutz-Sonderprogramm wird das umfangreiche Projekt mit 741 568 Euro bezuschusst. Das freut auch Pfarrer Wolfram Köhler von der evangelischen Kirchengemeinde in Fritzlar. In der Planungsphase habe man sich bereits intensiv darüber Gedanken gemacht, wie man für das Projekt Fördergeld bekommen könne. Der konkrete Antrag lief über die zuständige Bezirkskonservatorin.

Das Geld ist bestimmt für einen besonders großen Brocken der Sanierung: die Arbeiten an der Außenfassade im Bereich des Chors, die Arbeiten an den dortigen Fenstern sowie im Bereich des Dachs und des Glockenturms. Mit Kosten von rund 1,4 Millionen Euro kalkuliert die Kirche laut Köhler. Die Steine werden aus Spanien angeliefert, der Sand kommt aus der Nähe von Marburg – wegen seiner speziellen Farbe. Ursprünglich sollte dieser Bauabschnitt noch einmal aufgeteilt werden, aber wegen der hohen Kosten für die Einrüstung habe man den Gedanken verworfen. Los geht dieser dritte Bauabschnitt voraussichtlich eine Woche nach dem Hessentag. Beim Landesfest wolle man kein Gerüst an der Kirche stehen haben. Die Ehrentribüne wird sich dann auf dem Parkplatz des Hospitals befinden.

Nach der Außensanierung des Chors steht die Innnensanierung des Gotteshauses an. © Daniel Seeger

Das Sanierungsprojekt verläuft in insgesamt vier Bauabschnitten – der erste Abschnitt, die Außensanierung des hinteren Bereichs in Richtung Altstadt wurde zwischen 2019 und 2020 abgeschlossen und kostete rund 600 000 Euro.

Eingeschlossen waren auch Arbeiten an Dach und Dachboden, um das Eindringen von Wasser zu verringern. Zudem wurde die Stabilität der Fenster erhöht. „Ein Austausch der Fenster kam wegen der hohen Kosten nicht in Frage“, so Köhler.

In der kommenden Woche soll erst mal Abschitt zwei beginnen – der Bau eines Lifts im Bereich links des Treppenaufgangs, der in den Kirchhof führt. Der soll die Kirche, die neben den Gottesdiensten auch für zahlreiche Veranstaltungen wie etwa Konzerte und Lesungen genutzt wird, barrierefrei machen. Auch für interessierte Besucher ist die Kirche täglich von 9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Rund 135 000 Euro wird der Lift kosten, der noch im Sommer in Betrieb gehen soll.

Ganz zum Schluss folgt die Innensanierung, bei der die Gemeinde mitentscheiden könne, betont Köhler. Auch die Heizung wird im Zuge dessen erneuert.

Ein Wahrzeichen Fritzlars Seit dem Jahr 1824 dient das auch als Minoritenkirche bezeichnete Bauwerk im gotischen Stil als evangelische Stadtkirche. Ursprünglich gehörte sie zum direkt angrenzenden Franziskanerkloster. Das Kloster wurde im Jahr 1244 geweiht, im Zuge der Säkularisierung im 19. Jahrhundert wurde es zum Hospital und Armenstift umgebaut. Heute befindet dort, direkt angrenzend an die Kirche, das Krankenhaus „Hospital zum Heiligen Geist“. Infos: fritzlar-evangelisch.de