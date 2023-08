Straße dicht für Protest gegen Verkehrslärm: Bürger in Grifte wollen Demonstrieren

Von: Daniel Seeger

Wünschen sich eine deutliche Verkehrsentlastung in der Ortsdurchfahrt Grifte: von links Bernd Benthin, Ulli Theis, Gerhard Köhler, Andreas Klinger, Olli Olthoff, Margrit Pitz, Helmuth Pitz und Georg Dietzel. © Daniel Seeger

Die Anwohner der Ortsdurchfahrt in Grifte leiden unter dem Verkehrslärm. Der hat seit ein paar Monaten noch einmal deutlich zugenommen.

Grifte – Die Anwohner der Guxhagener Straße in Grifte haben genug vom Verkehrslärm – und wollen am 9. September dagegen demonstrieren. Das Besondere: Für eine Stunde, von 11 bis 12 Uhr, wird die stark befahrene Ortsdurchfahrt für die Demo komplett gesperrt.

Seitdem die Südtangente in Kassel umgebaut wird, ist die Verkehrsbelastung in Grifte besonders hoch – die im Schnitt rund 18 000 Fahrzeuge, die täglich durch den Ort fahren, sorgen für jede Menge Lärm. Die Ortsdurchfahrt ist eine beliebte Umleitungsstrecke für Auto- und Lkw-Fahrer, die Staus umfahren wollen. Denn die Landesstraße, die durch den Ort führt, ist eine direkte Verbindung zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Baunatal-Süd (A49) und Guxhagen (A7).

Dass die Belastung für die Bürger besonders hoch ist, hängt auch mit einer baulichen Besonderheit zusammen – denn unter der Straße fließt ein Bach, in die baufällige Straßendecke sind Dehnungsfugen eingearbeitet.

Die Sperrung ist zwar nur für eine Stunde vorgesehen, die Veranstaltung selbst dauert aber den ganzen Tag und findet von 10 bis 18 Uhr auf dem angrenzenden Steinweg in Grifte statt. Neben Redebeiträgen gibt es auch Getränke und Bratwurst vom Gasthaus Engel.

Maßgeblich organisiert wird der Protest von Uli Theis und Dr. Carsten Steinhagen. Zur Demo eingeladen sind nicht nur Bürger, sondern auch Vertreter aus der Politik. „Wir sind gespannt, wer kommt“, sagt Mitveranstalter Theis. Neben Edermündes Bürgermeister Thomas Petrich, dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung Armin Wicke (beide SPD) und den Fraktionsvorsitzenden in der Gemeindevertretung haben die Organisatoren auch Regierungspräsident Mark Weinmeister (CDU), Landrat Winfried Becker und den Ersten Kreisbeigeordneten Jürgen Kaufmann (beide SPD) eingeladen.

Die Anwohner fordern, dass die Baustelle an der Südtangente schneller fertiggestellt wird – denn die Einbahnstraßen-Regelung um Kassel erhöht die Verkehrsbelastung massiv, wie mehrere Verkehrsmessungen belegt haben. Zudem fordern sie ein Durchfahrtsverbot für Lkw und ein Nachtfahrverbot. Bereits heute dürfen Lkw nur mit Ausnahmegenehmigung durch den Ort fahren. Doch von diesen gibt es über 1000 – außerdem hielten sich längst nicht alle Lkw-Fahrer an dieses Verbot, berichten die Anwohner. „Die Lkw stören am meisten“, bestätigt Andreas Klinger aus Grifte.

Die Anwohner klagen nicht nur über gesundheitliche Belastungen durch den Verkehr. „Viele Häuser sind mittlerweile beschädigt“, sagt Bernd Benthin, der ebenfalls direkt an der Straße wohnt. Eine Straßensanierung sei dringend notwendig. Schlafen könne er nur noch mit Ohropax. Auch komme es teilweise zu aggressivem Verhalten von Autofahrern in der Ortsdurchfahrt, etwa bei Überholmanövern. Und auch für Radfahrer, die etwa zum Ederradweg fahren, sei es in der Ortsdurchfahrt gefährlich (Hintergrund).

„Ein großes Problem ist, dass es an der A7-Ausfahrt Guxhagen eine Umleitungsempfehlung durch Grifte gibt“, ergänzt Georg Dietzel. Landwirt Helmuth Pitz hat seinen Hof direkt an der Guxhagener Straße und berichtet, dass er in der Erntezeit wegen des Verkehrs teils mehrere Minuten warten musste, bis er vom Hof auf die Straße fahren konnte.

Für Mitorganisator Uli Theis ist klar: „In den letzten Jahren hat man politische Entscheidungen verschlafen, die Sanierungen der Bergshäuser Brücke und der Südtangente hätten schon lange geschehen müssen.“

Klar ist auch schon, dass eine dringend notwendige Sanierung der Ortsdurchfahrt nach Auffassung der Verkehrsbehörden und von Hessen Mobil erst erfolgen kann, wenn die Ortsdurchfahrt nicht mehr als Entlastungsstrecke für die aktuellen Baustellen auf der Autobahn um Kassel benötigt wird. (Daniel Seeger)

HINTERGRUND Bereits für Freitag, 8. September, plant der ADFC eine Demonstration, der auf die Gefahren für Radfahrer in diesem Bereich hinweisen will und einen geschützten Radfahrstreifen im Bereich der östlichen Ortseinfahrt von Grifte fordert. Start ist um 16 Uhr beim Café Mannamia in Grifte. Ab 16.30 Uhr soll es eine Kundgebung im Ort geben. Auch für diese Demo ist eine kurze Sperrung von rund 30 Minuten angekündigt.