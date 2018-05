Streit in Fritzlar eskalierte: Duo schlug mit Stange auf Opfer ein

Fritzlar. Zu einem Zwischenfall ist es am Freitag auf dem Fritzlarer Marktplatz gekommen: Zwei junge Männer haben auf einen 33-Jährigen eingetreten und mit einer Eisenstange und einem Blumenkübel auf ihn eingeschlagen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 18.35 Uhr. Ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger gerieten am Busbahnhof an der Allee mit dem 33-Jährigen in Streit. Der Grund für die Auseinandersetzung der drei gebürtigen Afrikaner ist nach Polizeiangaben unklar. Die Täter verfolgten den 33-Jährigen über die Gießener Straße bis zum Marktplatz. Dort traten und schlugen sie auf ihn ein. Die beiden Männer wurden von der Polizei gestellt.

Gegen den 21-Jährigen lag bereits ein Untersuchungs-Haftbefehl vor. Zu den Gründen konnte die Polizei am Montag keine Angaben machen. Der Mann wurde am Samstag dem Amtsrichter vorgeführt.