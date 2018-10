Die schönen Seiten des Herbstes: Tausende Besucher bei Festen in Homberg und Fritzlar

Dichtes Gedränge: Auf dem Marktplatz in Fritzlar war am Sonntag viel los.

Fritzlar/Homberg. Es war kühl und richtig herbstlich: Das hat Tausende Menschen nicht davon abgehalten, den Herbstmarkt in Homberg und das Erntedankfest in Fritzlar zu besuchen.

Beim Herbstmarkt in der Kreisstadt gab es neben musikalischen Darbietungen und der Gelegenheit zum Schlemmen vieler kulinarischer Köstlichkeiten aus der Region auch abwechslungsreiche Unterhaltung. Zusätzlich war am verkaufsoffenen Sonntag Gelegenheit zum Bummeln, Schauen und Kaufen in der herbstlich dekorierten Altstadt. An vielen Ständen wurden neben Kunsthandwerk, Kleidung, Schmuck, Holzschnitzereien, Kaffee und Kuchen auch Honig, Wurst, Käse und Räucherfisch angeboten.

In Fritzlar drängten sich die Besucher von der Gießener Straße, entlang der Kasseler Straße und auf dem Marktplatz. An vielen Ständen dominierten herbstliche Farben. Bei den Temperaturen hatte Reiner Gröschner sogar afrikanische Flaschenkürbis auf seinem Feld. Auch am Domstadtcenter wurde Erntedankfest gefeiert. Hier sorgte der Musikverein Ungedanken für den guten Ton, beim Edekamarkt Schäfer gab unter anderem Bratwurst und Kartoffelpuffer.