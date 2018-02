Autopilot schaltete sich plötzlich aus: "Tiger" in Sekunden abgestürzt

Berlin/Fritzlar. Weder extremes Klima noch feindlicher Beschuss haben zu dem tödlichen Absturz des "Tiger"-Kampfhubschraubers in Mali geführt. Fest steht: Der Autopilot schaltete sich plötzlich aus.

Das geht aus einem Bericht des Verteidigungsministeriums an den Bundestag hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach ist die Ursache des Unfalls vom vergangenen Juli weiter ungeklärt. In dem Bericht ist von einer "Abweichung im Steuerverhalten" die Rede, die weiter untersucht werde müsse. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland hatte zunächst darüber berichtet.

Dem Bericht zufolge schaltete sich der Autopilot plötzlich aus. "Das automatische Abschalten des Autopiloten wurde der Besatzung systemkonform nicht angezeigt und von ihr auch nicht wahrgenommen", heißt es. Der Hubschrauber sei innerhalb von drei Sekunden in einen unkontrollierten steilen Sturzflug gekippt. "Es ist davon auszugehen, dass die Besatzung von diesem Manöver überrascht wurde und, in Verbindung mit den aufgetretenen Kräften, ihre Handlungsfähigkeit vorübergehend stark eingeschränkt war."

Das Nachrichtenportal "Spiegel Online" geht weiter ins Detail. In dem Schreiben des Verteidigungsministeriums werde deutlich, dass eine Softwareeinstellung des Autopiloten den Absturz des "Tigers" auslöste. Grundsätzlich steuere der Autopilot bei thermischen Effekten wie Turbulenzen oder Luftlöchern das Höhenruder automatisch aus. Im Fall der Unglücksmaschine sei der "normalerweise verfügbare Steuerweg in der Nickachse" allerdings erheblich eingeschränkt gewesen, zitiert das Nachrichtenportal. Dadurch steuerte der Autopilot in einen "unkontrollierten steilen Sturzflug". Und mehr: Nach dem Befehl zum Sturzflug habe sich das System abgeschaltet, ohne die Piloten zu warnen.

Nach Informationen von "Spiegel Online" soll am Mittwoch im Verteidigungsausschuss der verantwortliche General Flugsicherheit weitere Auskunft geben. Die "Tiger" sind mittlerweile wieder im Einsatz in Mali. Die Kampfhubschrauber können etwa Konvois beschützen und Aufklärungsflüge unternehmen. Der Einsatz der Hubschrauber ist bis Mitte 2018 begrenzt.

Ein 33-jähriger Major und ein 47-jähriger Stabshauptmann des Kampfhubschrauberregiments 36 aus Fritzlar waren bei dem Absturz ums Leben gekommen.

Das war passiert:

Am 26. Juli ist ein "Tiger"-Hubschrauber der Bundeswehr in Mali abgestürzt. Der in Fritzlar stationierte Hubschrauber war mit etwa 250 Stundenkilometern unterwegs, als er "plötzlich und für die Besatzung überraschend radikal die Nase senkte und in einen starken Sinkflug überging", wie es von der Bundeswehr heißt. Innerhalb von nur zehn Sekunden sei der Helikopter auf den Boden geprallt und habe Feuer gefangen. Der Absturz sei nicht zu überleben gewesen.

