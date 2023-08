Unerwarteter Starkregen in Nordhessen: „Vorhersage nur kurzfristig möglich“

Wetter

Der unwetterartige Starkregen, der am Mittwoch im Schwalm-Eder-Kreis niederging, sorgte für Einsätze der Rettungskräfte. Insgesamt verlief es aber glimpflich.

Schwalm-Eder – Sturm und Regen sorgten am Mittwoch lokal und punktuell für vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und nach oben gedrückte Gullydeckel. Diesmal vor allem im Bereich zwischen Fritzlar und Werkel, aber auch im Bereich Schwalmstadt und Melsungen kam der Regen kurzzeitig mit voller Wucht herunter.

Besonders problematisch sei, dass eine ortsgenaue Vorhersage bei Starkregen nur sehr kurzfristig möglich sei. „Etwa eine halbe Stunde vorher“, sagt Diplom-Meteorologe Günter Fickenscher aus Fritzlar. Das mache die frühzeitige Warnung unmöglich. Die Vorhersage von Unwettern sei ein schwieriges Geschäft. Gewitterprognosen gehörten zu den schwierigsten Disziplinen der Meteorologie. Das größere Problem: Gewitter könnten erst ein bis zwei Stunden vor ihrem Ausbruch sicher mit einem Wetterradar erkannt werden.

Meteorologe aus Fritzlar: Keine extremen Wetterereignisse im Jahr 2023 im Kreis

Auffällig sei, dass die einzelnen Wetterlagen länger andauerten. „Sie nisten sich ein. Früher gab es drei bis vier Tage Hitze, heute sind es zwei oder drei Wochen. Ähnlich ist es mit dem schlechten Wetter“, erklärt Fickenscher. Allerdings sei der Schwalm-Eder-Kreis 2023 bislang von ganz extremen Wetterereignissen verschont geblieben. „Wir hatten mehrmals Glück. Es rollten in diesem Sommer schon öfter schwere Gewitter auf den Landkreis zu. Doch die Fronten teilten sich dann plötzlich auf und zogen südlich und nördlich an uns vorbei“, sagt er und verweist dabei auf das Unwetter, das im Juni in Kassel für Verwüstungen gesorgt hatte.

+ Am Mittwochnachmittag zogen schwarze Wolken auf: Der Borkener Stadtteil Freudenthal war nur noch als Silhouette zu sehen. © Claudia Brandau

Gewitterzellen seien oft so klein, dass unwetterartiger Starkregen wie am Donnerstag im Fritzlarer Stadtteil Werkel wütete, aber nur drei Kilometer weiter in Gudensberg, vergleichsweise wenig Auswirkungen zu spüren waren. Solche Gewitter träten typischerweise nur sehr lokal auf, mit voller Intensität träfen sie meist nur wenige Orte.

Gefahr von Tornados steigt Seit 50 Jahren wertet Fickenscher Wetterdaten aus. Sein Ergebnis: Die heißen Tage mit mehr als 30 Grad haben zugenommen. Unwetterextreme würden immer häufiger auftreten, prognostiziert Fickenscher. Denn eine lange Wärmeperiode werde in der Regel von einem Gewitter beendet. Je länger die Wärme, desto größer der darauf folgende Niederschlag. „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch bei uns ein Tornado entsteht“, so Fickenscher.

Starkregen im Schwalm-Eder-Kreis: Umgestürzte Bäume, hochgedrückte Gullydeckel

Die erste Meldung ging um 17.30 Uhr bei der Polizei Schwalmstadt ein: Auf der Bundesstraße 254 zwischen Heidelbach und Schrecksbach hatten Sturm und Regen Äste von einem Baum abgebrochen, sie fielen auf die Fahrbahn. Die Besatzung einer Polizeistreife räumte sie beiseite, die Straßenmeisterei Schwalmstadt sicherte den Bereich am Donnerstag, berichtet Polizeisprecher Martin Stumpf.

Im Bereich Melsungen kam der Regen gute zwei Stunden später mit Wucht herunter: In der Guxhagener Bahnhofstraße drückte der Regen gegen 20.10 Uhr einen Kanaldeckel aus der Verankerung nach oben. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Söhrewald fuhr mit ihrem Fahrzeug darüber, die Frau wurde nicht verletzt, der Schaden wird noch ermittelt. Auf der B 83 wurde der Melsunger Polizei um 21 Uhr ein umgestürzter Baum gemeldet, der auf der Fahrbahn lag: Offenbar aber hatte es sich um dicke Äste gehandelt: Als die Polizei eintraf, waren sie bereits vermutlich von Autofahrern beiseite geräumt worden.



Kurz nach 23 Uhr war dann die Fritzlarer Feuerwehr im Einsatz: Zwischen Fritzlar und Werkel war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt, zudem war ein Gullydeckel im Schladenweg nach oben gedrückt worden, eine Polizeistreife setzte ihn laut Mitteilung wieder ein.



Für die Feuerwehr war es trotz der starken Regenfälle ein relativ ruhiger Tag, berichtet Fritzlars Stadtbrandinspektor Rüdiger Hanke. Neben dem Einsatz in Werkel gab es noch eine weitere Alarmierung zu einem Wohnhaus in der Kernstadt. „Dort stand in einem Keller das Wasser einige Zentimeter hoch“, so der Feuerwehrmann. (Claudia Brandau, Daniel Seeger und Maja Yüce)

Rubriklistenbild: © Claudia Brandau