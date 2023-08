Unfallverursacher hinterlässt in Fritzlar eine ungewöhnliche Spur

Von: Maike Lorenz

Teilen

Ein Unbekannter ist am Montag mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. © Friso Gentsch/dpa

„Immer dem Weißkohl nach“, heißt es nun für Ermittler der Polizei: Ein Unbekannter hat die Leitplanke auf dem Erfurter Ring beschädigt und hinterließ eine ungewöhnliche Spur.

Fritzlar – Eine ungewöhnliche Spur nahm die Polizei am Montag in Fritzlar auf: Ein Unbekannter ist auf dem Erfurter Ring zwischen 9.50 Uhr und 14 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Nach Polizeiangaben fuhr er weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden am Fahrbahnrand zu kümmern. Einen Hinweis auf den Täter gibt Weißkohl, den die Polizei später an der Unfallstelle fand.

Der Unbekannte fuhr laut Polizei auf dem Erfurter Ring in Richtung Berliner Straße. Weil er mit dem Fahrzeug von der Straße abkam, beschädigte er auf einer mehr als zehn Meter langen Strecke die Bankette und die Leitplanke neben der Fahrbahn. Außerdem erfasste er mit dem Fahrzeug einen Leitpfosten.

Vermutlich fuhr der Unfallverursacher ein Zugfahrzeug mit einem Anhänger. Den Weißkohl, den die Polizei fand, könnte er bei dem Unfall verloren haben. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei Fritzlar bittet um Hinweise auf den Täter: Tel. 05622/99660. (Maike Lorenz)