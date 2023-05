Vandalismus: Unbekannte brechen in Fritzlarer Schulen ein

Von: Lea Beckmann

In die Förderschule „Schule am Dom“ und in die Grundschule „Schule an den Türmen“ sind Unbekannte eingebrochen. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich und die Unbekannten entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich, teilte die Polizei mit.

1 / 20 In die Förderschule „Schule am Dom“ und in die Grundschule „Schule an den Türmen“ sind Unbekannte eingebrochen. Sie schlugen Glastüren ein, zerstörten Mobiliar und entwendeten Bargeld. © Lea Beckmann

