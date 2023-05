Vandalismus: Unterricht an Fritzlarer Schulen fällt aus

Von: Lea Beckmann

Teilen

Unbekannte sind in zwei Fritzlarer Schulen eingebrochen. © Silas Stein/dpa

In die Förderschule „Schule am Dom“ und in die Grundschule „Schule an den Türmen“ wurde in der Nacht zu Sonntag eingebrochen.

Fritzlar – Da die bislang Unbekannten erheblichen Schaden angerichtet haben, fällt der Unterricht an den beiden Schulen am heutigen Montag, 15. Mai, aus. Das teilte der Schwalm-Eder-Kreis in einer Pressemitteilung mit.

Ob der Unterricht an den betroffenen Schulen am Dienstag wieder regulär stattfinden könne, lasse sich noch nicht sagen. Das gelte ebenso für die Arbeitsfähigkeit der Sekretariate. Alle betroffenen Eltern werden gebeten, am Montagnachmittag auf den Internetseiten der beiden Schulen sowie des Schwalm-Eder-Kreises nachzusehen und den Kontakt zu den Elternbeiräten der Schulklassen aufzunehmen, heißt es weiter. Die Polizei ermittelt.

„Wir sind erschrocken und auch stink sauer. Das war blinde Zerstörungswut und ergibt keinerlei Sinn. Die Aufräumarbeiten werden mindestens den morgigen Montag andauern. Zudem müssen wir den entstandenen Schaden ermitteln, der erheblich sein wird“, so Landrat Winfried Becker. (Lea Beckmann)