Vollsperrung der A49 bei Fritzlar nach Brand wieder aufgehoben

Auf der Autobahn 49 ist kurz vor der Abfahrt Fritzlar laut Polizei gegen 12 Uhr ein Transporter ausgebrannt. Die Feuerwehren aus Fritzlar und Gudensberg waren im Einsatz.

Aktualisiert: 14.05 Uhr - Die Vollsperrungen in beide Richtungen sind wieder aufgehoben. Lediglich der rechte Fahrstreifen in Richtung Süden ist noch gesperrt. Aus ungeklärter Ursache fing gegen Mittag auf der A 49 in Richtung Süden, kurz vor der Anschlussstelle Fritzlar, ein Auto an zu brennen.

Der Fahrer hielt laut Autobahnpolizei Baunatal auf dem Standstreifen an und versuchte zu löschen, was jedoch nicht gelang. Die Feuerwehr ist noch im Einsatz, die Autobahn musste komplett für den Verkehr gesperrt werden. Es bildete sich ein langer Rückstau von circa zwei Kilometern, der zurzeit noch anhält. Verletzt wurde niemand.

Hier hat sich der Unfall ereignet: