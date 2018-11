Von der A49 in das Industriegebiet: Fritzlar plant neue Verbindung

Wenn im Herbst nächsten Jahres im Fritzlarer Norden das Verpackungslager für Volkswagen öffnet, entstehen nicht nur 250 neue Jobs. Es entsteht auch deutlich mehr Verkehr.

Bürgermeister Hartmut Spogat rechnet damit, dass am Tag 240 bis 250 Lastwagen die Halle im Industriegebiet Fritzlar-Nord anfahren werden.

Damit die nicht dauerhaft über die Range-Kreuzung müssen, soll eine Querspange gebaut werden. Spogat stellte die Idee am Donnerstag in der Bürgerversammlung in der Stadthalle vor. Lastwagen, die aus Richtung Baunatal kommen, sollen demnach von der A 49 abfahren und über die alte B 3 und eine noch zu bauende Spange auf das Industriegelände gelangen. Der Rückweg führt ebenfalls über die alte B 3 und die vorhandenen Auffahrten zur A 49. Das Ziel ist klar: Die Lastwagen sollen gar nicht erst nach Fritzlar reinfahren. Anwohner bezweifelten, dass dies gelingt.

Bürgermeister Spogat verwies auf eine Vereinbarung, die der Magistrat mit VW schließt. Demnach darf der Standort am Wehrengrund nur unmittelbar von der A 49 angefahren werden. Die B 450 in Richtung Innenstadt und die Fahrten durch Fritzlarer Stadtteile seien verboten. „Das kann nur mit Kontrollen klappen“, sagte Spogat. Zudem seien Halteverbote im Industriegebiet geplant, damit die Lastwagenfahrer nicht während ihrer Pausen und Wartezeiten ihren Lkw dort abstellen.

Größte Sorge der Anwohner ist jedoch der Verkehrslärm. Das wurde in der emotional geführten Debatte deutlich. Die Anwohner sorgen sich, dass bei den Planungen für das Industriegebiet das Thema Lärmschutz hinten rüber falle. „Die Stadtverordneten haben es sich nicht leicht gemacht, dem Projekt zuzustimmen. Es wurde keine leichtfertige Entscheidung getroffen“, versicherte Bürgermeister Spogat. Derzeit stünde die Stadt mit den Planungen „ganz am Anfang“. Anfang Dezember gebe es einen Termin mit Hessen Mobil. Dann soll es um die Querspange gehen – und um die Frage, inwiefern etwa eine Lärmschutzwand für Entlastung sorgen kann.

Auf die Frage nach einem Verkehrskonzept für Fritzlar entgegnete Spogat, dass es keinen politischen Auftrag dafür gebe.