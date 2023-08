Vor dem Dom in Fritzlar: Kultursommer trotzt dem Regenwetter

Von: Daniel Seeger, Maja Yüce

Die kubanische Jazz-Pianistin Marialy Pacheco eröffnet am Donnerstag, 3. August, die Reihe Vor dem Dom in Fritzlar: Sie trifft dann mit ihrem Trio auf den deutschen Star-Trompeter Nils Wülker. © Privat

Heute Abend startet in Fritzlar das Festival „Vor dem Dom“ – mit dem Auftritt eines Star-Trompeters und einer Jazz-Pianistin von Weltrang.

Fritzlar – In zehn Städten und Gemeinden im Landkreis ist Nordhessens Sommerfestival – der Kultursommer Nordhessen – 2023 zu Gast. Der traditionelle Höhepunkt, das Festival „Vor dem Dom“, findet von heute, 3. August, bis Samstag, 5. August, in Fritzlar statt. Trotz des Regenwetters der vergangenen Tage, wie der Kultursommer Nordhessen auf Anfrage der HNA bestätigt.

Die kubanische Pianistin Marialy Pacheco trifft auf den deutschen Star-Trompeter Nils Wülker (Donnerstag, 3. August).

Der traditionelle Schwerpunkt der A-Cappella-Musik wird auch 2023 bedient – mit der A-Cappella-Nacht vor dem Fritzlarer Dom (Samstag, 5. August). Mit dabei sind das britische Rock- und Pop-Vokaltrio We3. Die fünf Hannoveraner von Vocaldente präsentieren Pop-Perlen aus 100 Jahren Unterhaltungsmusik und Magpie Alley will nicht weniger als die Welt der A-Cappella-Musik aufmischen.

Ein besonderes Erlebnis verspricht auch der Auftritt von Singer/Songwriter Batomae (Freitag, 4. August) zu werden. Der Paderborner Multi-Instrumentalist ist auch als Komponist bekannt (u. a. für Wincent Weiss und dessen Song „Musik sein“). Ob als Bassist der Band Luxuslärm, Musical Director für Fabian Römer und Ollie Gabriel oder als Studiomusiker für Künstler wie Namika oder Stefanie Heinzmann – Batomae hat ein Gespür für Hits.

Im Interview mit der HNA verrät der Pop-Influencer, was die Zuschauer in Fritzlar erwartet: „Ich wünsche mir, dass die Menschen vom Alltag abschalten und sich einfach fallen lassen. Wir kommen als Trio, ich spiele Akustikgitarre und stelle mein neues Album vor. Das ist mein persönlichstes, ein Stück weit geht es da ums Erwachsenwerden“, sagt er in dem Interview, das HNA-Redakteurin Bettina Fraschke mit ihm geführt hat.

Termine: Donnerstag, 3., bis Samstag, 5. August, jeweils 21 Uhr. Bewirtung mit mediterranen Köstlichkeiten und Getränken im Weindorf neben dem Dom, ab 19 Uhr. Tickets: kultursommer-nordhessen.de/tickets