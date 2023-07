Weg für THW-Neubau geebnet: Fritzlarer Ortsgruppe soll neuen Stützpunkt bekommen

Von: Daniel Seeger

Auf dem ehemaligen Bundeswehr-Gelände am Roten Rain soll der neue THW-Stützpunkt entstehen. Unser Bild zeigt den Ortsbeauftragten Steffen Zeugner. © Daniel Seeger

Die Fritzlarer Ortsgruppe des THW soll einen neuen Stützpunkt in Fritzlar bekommen. Genutzt werden soll dafür ein ehemaliges Bundeswehr-Gelände.

Fritzlar – Das THW Fritzlar darf sich an einem ganz neuen Standort vergrößern. Den Weg dafür ebnete ein einstimmiger Beschluss der Fritzlarer Stadtverordneten in der vergangenen Sitzung. Der neue Stützpunkt soll auf einem Teil des Geländes entstehen, auf dem einst der Geophysikalische Messzug der Bundeswehr beheimatet war – im Gebiet Roter Rain östlich der Kernstadt. Das Grundstück ist bereits in der Hand des Bundes. Ursprünglich sollte dort als Hessentagsprojekt eine neue Sporthalle entstehen – doch dieses Vorhaben fiel dem Sparkurs der Stadt zum Opfer, die so auf steigende Baukosten reagierte.

Ebenfalls grünes Licht gab es von den Stadtverordneten für den Bau eines Solarparks auf dem Gelände – die Solibra System Montage GmbH aus Koblenz hatte im Frühjahr 2023 dafür den Zuschlag erhalten.

Neubau THW in Fritzlar: Insgesamt soll es drei Bauabschnitte geben

Fürs THW in der Domstadt könnte das neue Gebäude einen großen Sprung nach vorn bedeuten. „Unser aktuelles Gelände ist 1500 Quadratmeter groß, auf dem neuen Standort hätten wir etwa 10 000 Quadratmeter“, sagt der Ortsbeauftragte Steffen Zeugner. Bis tatsächlich gebaut wird, könnten allerdings noch einige Jahre vergehen, schätzt er. Insgesamt soll es drei Bauabschnitte geben.

In der ersten Machbarkeitsstudie, die auch dem Stadtparlament vorlag, sind unter anderem ein Funktionsgebäude und eine Fahrzeughalle mit neun Stellplätzen vorgesehen, außerdem Parkplätze, eine Zisterne sowie ein Übungsgelände für die Bergungsgruppe.

Steffen Zeugner wünscht sich außerdem den Bau einer großen Zisterne – in einer Größe von 50 bis 100 Kubikmeter

Zeugner hofft darauf, dass sein Ortsverband ein Wörtchen mitreden kann, wenn es konkreter wird. Die Machbarkeitsstudie sieht vor, dass die Tore der Fahrzeughallen in Richtung Wohngebiet zeigen. Zeugners Wunsch: „Damit Lärm nicht in Richtung der Anwohner schallen kann, sollten die Hallentore in die entgegengesetzte Richtung zeigen – so wie jetzt auch die alten Bundeswehr-Hallen.“ Die werden wie die anderen Gebäude auf dem Gelände abgerissen.

Zeugner wünscht sich außerdem den Bau einer großen Zisterne – in einer Größe von 50 bis 100 Kubikmeter. An anderen Standorten gebe es bereits ein Ausbildungsgelände, auf dem man das Retten von verschütteten Menschen üben kann. Idee sei, ein Tunnelsystem anzulegen, das einem realistische Bedingungen biete.

THW Fritzlar wünscht sich weitere Fachgruppe

„Wir hätten auch gern eine weitere Fachgruppe in Fritzlar“, sagt der Ortsbeauftragte. Denn theoretisch böte das Gelände noch mehr Platz – zum Beispiel für zusätzliche Fahrzeuge. Am Personal mangelt es in der Domstadt zumindest nicht. „Um die 50 Ehrenamtliche sind wir in Fritzlar“, sagt Zeugner. Gemäß den Vorgaben bräuchte man am Standort nur 25. Genug Engagierte gibt es in der Domstadt also auf jeden Fall. Wann genau der Bau startet, ist offen. Die Entscheidung liege auf Bundesebene.

Die Kosten für das Projekt würden sich laut Zeugner in niedrigen zweistelligen Millionenbereich bewegen. Diese Kosten habe man zumindest für vergleichbare Projekte veranschlagt. „Ein Vorteil mit Blick auf die Kosten ist, dass der Bund das Gelände nicht noch kaufen muss“, erläutert der Ortsbeauftragte. (Daniel Seeger)

Helfer vom THW in Fritzlar waren auch im Ahrtal, um Flutopfer zu unterstützen.