„Wir sind Fritzlar“: Einsatz für ein buntes Fritzlar

Von: Sascha Hoffmann

Machen gemeinsame Sache für ein offenes und buntes Fritzlar für alle: Rameza Monir und Indimaj-Geschäftsführer Arras Marika. © Sascha Hoffmann

Rameza Monir plant mit „Wir sind Fritzlar“ eine Ausstellung zum Hessentag. Für ihre Arbeit hat sie den gemeinnützigen Kasseler Verein Indimaj als Träger gewonnen.

Fritzlar – Rameza Monir ist gar nicht zu stoppen, wenn sie von ihrem neuen Projekt für ein „offenes und buntes Fritzlar für alle“ berichtet. Entstanden aus ihrem Engagement in der Integrationskommission und im Rahmen des einmal im Monat stattfindenden Begegnungscafés, will sich die junge Journalistin künftig noch stärker für Vielfalt und gegen Diskriminierung in der Region einsetzen, hat dafür nun mit „Wir sind Fritzlar“ den Rahmen geschaffen.

Was ihr dabei ganz besonders am Herzen liegt, ist die politische Bildung. „Durch mehr Angebote im außerschulischen Bereich wollen wir Jugendliche für die Themen Antirassismus und Diskriminierung stark machen“, sagt die Fritzlarerin mit pakistanischen Wurzeln, die für ihre Arbeit den gemeinnützigen Kasseler Verein Indimaj als Träger gewonnen hat. „Das Projekt soll zeigen, dass Fritzlar vielfältig, antirassistisch und sozial ist“, freut sich auch Indimaj-Geschäftsführer Arras Marika über Monirs Engagement.

Rameza Monir möchte mit „Wir sind Fritzlar“ viele Ideen umsetzen

Integrationsarbeit soll dabei ein weiterer Schwerpunkt des Projekts werden und das einmal im Monat stattfindende Begegnungscafé ergänzen. „In Fritzlar leben Menschen aus rund 50 verschiedenen Nationen, das ist eine Menge“, so die 27-Jährige, der die Kommissionsarbeit allein mittlerweile längst nicht mehr ausreicht.

Zu viele Ideen und Projekte seien mit der Zeit aufgekommen, die sie nun mit „Wir sind Fritzlar“ umsetzen wolle. Zudem möchte sie eine Art „runden Tisch“ installieren – eine Vernetzung von Multiplikatoren aus beispielsweise Fraktionen, Jugendzentrum, Schulen, Vereinen und Verwaltung.

Konkretes Projekt zum Hessentag geplant

Ein erstes konkretes Projekt soll als Teil des Hessentages „Die Geschichten der Anderen“ erzählen. „Wir laden Geflüchtete oder Menschen mit Einwanderungsgeschichte ein, positive wie negative Schlüsselmomente mit uns zu teilen“, so Monir, die in einer Ausstellung während des Landesfestes zeigen will, was die Teilnehmer mit ihrer neuen Heimat verbinden, welche Rolle dabei ihre Identität spielt und welche Herausforderungen sie zu meistern hatten. „Ich kann es gar nicht abwarten, dass es endlich losgeht“, sagt sie und lädt in Kooperation mit dem Antidiskriminierungsnetzwerk Nordhessen für Samstag, 24. Juni, von 10 bis 13 Uhr alle Akteure, Ehrenamtlichen, Selbstorganisationen, Firmen und interessierten Bürger zu einem Auftakttreffen ins Familienzentrum ein.

„Wir wollen uns austauschen, wie eine gemeinsame Arbeit für Vielfalt und gegen Diskriminierung in Fritzlar und Umgebung aussehen kann, sammeln Bedarfe, Wünsche und schauen aber auch, was es bereits gibt.“ Neben der Vorstellung der Projekte „AdiNet Nordhessen“ und „Wir in Fritzlar“ warten ein Inputvortrag sowie ein World Café auf die Besucher. (Sascha Hoffmann)

Termin: Samstag, 24. Juni, von 10 bis 13 Uhr Auftakttreffen im Familienzentrum. Anmeldungen an adinet@sfd-kassel.de