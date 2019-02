Schreinerei in Fritzlar nach Brand fast völlig zerstört - 500.000 Euro Schaden

Einsatz für die Feuerwehr in Fritzlar: Eine Schreinerei ist komplett ausgebrannt.

Einsatz für die Feuerwehren aus Fritzlar: Im Industriegebiet Fritzlar Nord im Wehrengrund brannte es in der Schreinerei Draude: Es entstand ein hoher Schaden.

Aktualisiert am 16. Februar um 0.01 Uhr - Ein aufmerksamer Autofahrer hatte die schwarzen Rauchwolken bemerkt, die aus dem Gebäude drangen und hatte die Leitstelle angerufen. Gegen 21.30 Uhr ging der Alarm dann raus.

Als die Einsatzkräfte an der Schreinerei eintrafen, quollen dicke, schwarze Rauchschwaden aus dem gesamten Gebäude. Ein Angriffstrupp drang mit Wärmebildkamera in das Gebäude vor und lokalisierte den Brandherd. Eine Maschine war vermutlich wegen einem technischen Defekt in Brand geraten.

Mit Hochdrucklüftern wurde das gesamte Gebäude belüftet, ehe dann das Ausmaß des Feuers sichtbar wurde. Wie Firmenchef Jürgen Draude sagte, handelt es sich bei der zerstörten Maschine um einen vollautomatischen Kantenumleimer. Diese Maschine, so Draude, sei ganz neu und hatte einen Wert von 10000 Euro.

Auch eine in unmittelbarer Nähe befindliche Maschine hat Schaden erlitten, sowie das gesamte Schreinereigebäude samt Maschinen, Werkzeug und Material. Alles ist mit einer Rußschicht überzogen, ein Arbeiten ist zurzeit nicht möglich. Insgesamt schätzt Jürgen Draude den Schaden auf 500000 Euro.

Im Einsatz waren 100 Fritzlarer Feuerwehrleute unter der Einsatzleitung von Stadtbrandinspektor Hartmut Hucke, dazu ein Rettungsteam und die Polizei, die mit den Ermittlungen noch während der Löscharbeiten begonnen hat.

Polizei beschlagnahmt Brandstelle

Die Kriminalpolizei hat am Abend die Brandstelle beschlagnahmt, um die Ermittlungen der Brandursache aufzunehmen. Neben der Polizei aus Fritzlar waren fast 100 Feuerwehrleute des Landkreises Schwalm-Eder im Einsatz.

Brand in Schreinerei: Hier liegt die Firma in Fritzlar