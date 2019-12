Unfall bei Fritzlar: Auto prallt gegen Baum - Fahrer wie durch ein Wunder nur leicht verletzt

Unfall am Wildunger Kreuz: Ein Wagen kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer hatte Glück im Unglück - er konnte leicht verletzt aus dem Wrack befreit werden.

Ein 24-jähriger Fahrer ist am Samstag am Wildunger Kreuz mit seinem Wagen von der Straße abgekommen

mit seinem Wagen von der Straße abgekommen Feuerwehr befreite ihn aus seinem Fahrzeug

Der Fahrer hatte Glück im Unglück - er bleib leicht verletzt

Glück im Unglück hatte ein 24-jähriger Mann aus Unshausen bei einem Alleinunfall am Samstag kurz vor vier Uhr auf der B 253 am neuen Wildunger Kreuz. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Fahrzeug von Ungedanken kommend in Richtung Fritzlar unterwegs.

Unfall bei Fritzlar: Fahrzeug prallte gegen Baum und wurde auf ein Feld geschleudert

+ Der 24-Jährige hatte Glück im Unglück: Er wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt in seinem Fahrzeug eingeschlossen - die Feuerwehr befreite ihn. © Peter Zerhau Kurz vor der Abfahrt Fritzlar kam er aus ungeklärter Ursache über die Gegenfahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und prallte gegen einen Baum. Dadurch wurde das Fahrzeug herumgeschleudert und blieb auf der Seite auf einem benachbarten Feld liegen.

Unfall bei Fritzlar: Ersthelfer alarmierte sofort die Rettungskräfte

Ein aufmerksamer Autofahrer sah das total beschädigte Fahrzeug und alarmierte die Rettungskräfte. Da die Leitstelle eine eingeklemmte Person gemeldet hatte, rückte der Unfallzug der Fritzlarer Feuerwehr aus. Der Fahrer war nicht eingeklemmt, lediglich in dem Pkw eingeschlossen.

Feuerwehr befreit 24-Jährigen aus dem Fahrzeug

Mit hydraulischem Rettungsgerät verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zu dem Eingeschlossenen, der das Fahrzeug zu Fuß verlassen konnte. Er wurde zur Kontrolle ins Fritzlarer Krankenhaus gebracht, laut Polizei war kein Alkohol im Spiel. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden, den die Polizei mit 15.000 Euro angab.

Erst am Freitag ereignete sich ein schwerer Unfall im Schwalm-Eder-Kreis: Eine 21-jährige Fahrerin aus Wabern ist auf der Kreisstraße 13 zwischen Fritzlar und Wabern auf spiegelglatter Straße auf die Gegenfahrbahn gerutscht und gegen einen Lkw geprallt - sie wurde schwer verletzt.

Rubriklistenbild: © Peter Zerhau