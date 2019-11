Gewerbegebiet in Remsfeld an der A7 wächst

Der Logistiker Elvis in Remsfeld verdoppelt seine Kapazitäten in Remsfeld mit einer zweiten Halle ( links). Foto: Christine Thiery

Remsfeld – Der Logistikstandort Knüllwald wächst weiter: acht Millionen Euro hat jetzt die Elvis Teilladungssysteme GmbH in ihren Umschlagplatz in Remsfeld, im Gewerbegebiet an der A7, investiert und erweitert.

Die Waren, die aus ganz Europa dort von einem Lastwagen nach dem anderen angeliefert werden, werden jetzt in dem Hub – der zentralen Güterumschlagstelle – auf einer mehr als 20 000 Quadratmeter großen Fläche verladen. Diese entspricht etwa der Größe von drei Fußballfeldern.

Mit der neuen, 10 000 Quadratmeter großen Halle hat sich Elvis in Remsfeld innerhalb eines Jahres verdoppelt. Nun können bis zu 32 Lkw über vier Tore in die Hallen einfahren und dort gleichzeitig be- und entladen werden. Das Konzept des Teilladungssystems ist ein effektives: Eine einheitliche Organisation kombiniert die Verkehre, zudem werden die Laster seitlich be- und entladen. „Dadurch kann wertvolle Zeit gespart werden“, sagte Elvis-Vorstand Jochen Eschborn.

Zusätzlich zu der Halle wurde ein Verwaltungsgebäude mit Seminar- und Besprechungsräumen gebaut. Derzeit sind 40 Mitarbeiter in der Verwaltung, der Lagerung sowie der Be- und Entladung beschäftigt. Alle Mitarbeiter kämen aus der Region, betonte Eschborn. Und: Es sollen noch weitere 20 Mitarbeiter eingestellt werden. Der Ausbau war erforderlich, weil die Kapazitätsgrenze erreicht war, schildert Eschborn. Denn das Elvis-Netzwerk sei durchschnittlich um zwölf Prozent pro Jahr gewachsen. Den Standort in Knüllwald hat das Unternehmen wegen seiner zentralen Lage gewählt. Man fühle sich sehr wohl in Knüllwald.

Von einer guten Partnerschaft sprach Jürgen Liebermann, Vorsitzender des Zweckverbandes Schwalm-Eder. Elvis war der erste Logistiker, der sich in dem Gewerbegebiet ansiedelte.

Seit 2011 gibt es Elvis in Remsfeld. Von Beginn an war die Erweiterung geplant. Steffen Renner, Leiter des Elvis-Standortes in Remsfeld, ging auf die neuen digitalisierten Abläufe ein, die den Warenverkehr effizienter machten. Die Zukunft der Logistik sei digital, wer nicht mithalte, werde abgehängt. Foto: Christine Thiery