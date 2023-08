Grenzsteine waren der Stacheldraht des Mittelalters

Kleinengliser Experten haben Buch über die kleinen Bauwerke geschrieben

Kleinenglis – Grenzsteine waren wohl der Stacheldraht des Mittelalters: Niemand hatte es wohl gewagt, unbefugt das Gelände zu betreten, das ein solcher Stein markierte – oder gar den Stein zu verrücken. Denn der Name der kleinen Bauwerke war Programm: Sie zeigten jedem, ob der denn nun lesen konnte oder nicht, die Grenzen auf.

Für Wolfgang Stoike und Helmut Most aus Kleinenglis aber sind Grenzsteine ein grenzenloses Hobby: Die beiden 72-Jährigen haben in den vergangenen Jahren mehr als 1500 historische Steine gesucht, gefunden, fotografiert, dokumentiert. Auf ihren Wanderungen im mittleren Schwalm-Eder-Kreis haben sie Grenzsteine, Forststeine, Jagdsteine, Gütersteine, ja sogar Geleitsteine für Reisende, entdeckt. Es ist eine ganze Wissenschaft für sich, für die die beiden Kleinengliser Freunde da brennen.„Das kann aber längst nicht jeder nachvollziehen“, sagen die beiden, die seit elf Jahren einmal in der Woche zusammen auf Steinsuche gehen: „Ach, ihr mit euren Steinen“, hören sie oft – und machen sich rein gar nichts draus.

Denn auf ihren Wanderungen entdecken die beiden, die längst zu den rund 70 Obleuten der Hessischen Denkmalpflege gehören und deren Ansprechpartner sind, viele Zeugnisse aus früherer Zeit: Ausschließlich aber im Wald, auf Feldern sind sie nicht mehr zu finden, wurden längst im Laufe der Zeit untergeackert.

Aber auch im Wald stehen sie nicht wirklich sicher. Stoike und Most haben schon viele durch große Holzerntemaschinen beschädigte Steine gefunden, geklebt, repariert und wieder aufgestellt. „Früher, als nur Pferdewagen durch den Wald rollten, blieben sie unversehrt.“

Die Freude ist also groß, wenn Most und Stoike auf unversehrte Steine stoßen. Selten auf freier Fläche, meist im Dickicht – sie steckten tatsächlich schon oft im Gestrüpp und zwischen Ranken fest. „Ich habe seitdem deshalb immer eine Machete im Rucksack dabei“, sagt Most. Doch alle Kratzer von Dornen sind vergessen, wenn die beiden Grenzsteinsucher fündig werden, wieder einen der Landmarker entdecken, die nicht selten um die 200 Kilo wiegen.

Starke Männer waren nötig, um sie zu setzen: nicht irgendwo, nicht klammheimlich, nein. Sogenannte „Feldgeschworene“ waren dabei, wenn der Stein an den rechten Fleck gesetzt wurde, ein Siebener-Rat legte von beiden Seiten noch einen Zeugen darunter. Diese Zeugen waren keine Menschen, sondern Materialien wie Scherben oder andere Dinge. Was der Zeuge war, woraus er bestand, das verriet man meist erst dem Nachfolger.

„Grenzsteine hatten früher eine ungeheure Bedeutung“, sagt Wolfgang Stoike. „Sie waren das A & O in Zeiten, in denen es weder Katasteramt noch Bodenmanagement gab.“

Das Wissen wurde den Jungen eingebläut

Dieses Wissen um die Grenzsteine wurde an nachfolgende Generationen weiter gegeben, nicht selten wurde es im Wortsinne den jungen Leuten eingeprügelt. Helmut Most erzählt die Geschichte, wie Jugendliche noch im 19. Jahrhundert in manchen Regionen bei Grenzgängen an jedem Stein eine Ohrfeige erhielten, damit sie nicht vergessen, an welcher Stelle es wehtat und ihr Wissen dann wieder anderen einbläuen konnten. In ihrem Buch erzählen sie solche Geschichten und Anekdoten.

Es sind unzählige, die sich um den Bereich der Grenzsteine ranken, von denen nicht einer dem anderen gleicht, viele auch Zeugnisse von Steinmetz- und Handwerkskunst sind. So wie der, der das Falkenberger Schlüsselwappen trägt. Oder der Fischwasser-Grenzstein, der direkt an der Schwalm ab 1590 die Fischereigrenze zwischen dem Adelsgeschlecht von Falkenberg und dem Deutschorden in Felsberg markierte. Bis 1980 stand er an der Straße zwischen Harle und Rhünda, heute schmückt er einen Platz an der Gensunger Straße in Harle. Der bislang älteste Fund stammt aus dem Jahr 1528 und wurde im Homberger Stadtwald entdeckt.

Im mittleren Schwalm-Eder-Kreis sind die beiden Kleinengliser nun bereits 1500 Mal fündig geworden, jetzt waren sie bereits ein einziges Mal im Melsunger Bereich unterwegs.

Diese Region im Norden des Landkreises zu erwandern, um dort die alten Kleindenkmale zu finden, das ist ihr Ziel. Es ist also eine Art Schatzsuche: Nur dass die beiden Freunde aus Kleinenglis ihre Funde nicht nach Hause tragen, sondern an Ort und Stelle belassen. „Wir sind die ersten, die eine solche umfassende Zuordnung erstellen“, sagten die beiden. Ein Kataster für Grenzsteine im Schwalm-Eder-Kreis also? Ja, sagen die beiden und lachen.

Mit ihrem Buch kann man das Kataster in Händen halten und darin blättern. Und viel über die Geschichte und Adelsgeschlechter aus der Region wie zum Beispiel derer von Gilsa, von Baumbach, von Urff und von Löwenstein erfahren, die ihre Wappen in Stein meißeln ließen.

Das Buch

Das Buch „Historische Grenzsteine im mittleren Schwalm-Eder-Kreis“ von Wolfgang Stoike und Helmut Most beschäftigt sich mit Grenzsteinen rund um Borken, Fritzlar, Homberg, Neuental, Bad Zwesten, Jesberg, Frielendorf, Wabern, Knüllwald und Schwarzenborn. Es ist reich bebildert und erzählt viele spannende Geschichten. Es ist im Buchhandel und im Internet zum Preis von 29 Euro erhältlich. (Von Claudia Brandau)