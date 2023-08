65 Jahre Michael Jackson: Einblick in das Leben eines Doppelgängers

Von: Sascha Hoffmann

Fast mit dem Original zu verwechseln: Sascha Pazdera als Michael Jackson und seine Tänzerinnen auf der Gudensberger Märchenbühne. © Sascha Hoffmann

Michael Jackson wäre heute, 29. August, 65 Jahre alt geworden. Ein besonderer Tag für Jackson-Imitator Sascha Pazdera, der sich für eine Tributeshow in sein Idol verwandelte.

Gudensberg – Sascha Pazderas Blick ist am Samstagnachmittag fest darauf gerichtet, wie er einen Make-up-Pinsel durch verschiedene Farbschattierungen zieht. „Es braucht nur 30 Minuten, dann bin ich Michael Jackson“, sagt er fast beiläufig, als ob es das Einfachste der Welt wäre, in die Rolle einer Legende zu schlüpfen.

Fast mit dem Original zu verwechseln: Sascha Pazdera verwandelt sich in Michael Jackson. © Sascha Hoffmann

Im Backstagebereich der Gudensberger Märchenbühne ist um ihn herum ein Gewusel aus Technikern, Musikern und Künstlern ausgebrochen, alle im Endspurt zur letzten Probe vor der großen Show am Abend. Journalisten drängeln sich durch die schmalen Gänge, Kameras blitzen auf. „Michael wäre am Dienstag 65 Jahre alt geworden, deshalb ist hier so viel los“, bemerkt der Kölner und genießt den Rummel sichtlich.

Sascha Pazdera ist eines der weltweit besten Jackson-Doubles

Als routinierter Künstler und eines der weltweit besten Jackson-Doubles scheint er die Backstage-Aufregung nicht nur zu ertragen, sondern regelrecht zu brauchen. Er weiß aber auch, dass bei ihm alles deutlich ruhiger zugeht als einst bei seinem großen Idol. „Wissen Sie, vor vielen Jahren hatte ich die Gelegenheit, tief in die Jackson-Welt einzutauchen“, erzählt er, während er munter zwischen den Farben seiner Schminke wechselt. „Ich war sein Double in Paris. Das war eine surreale Erfahrung. Selbst die Leute in seiner Entourage wussten nicht, dass ich der Falsche war.“ Am Ende des Tages habe Michael etwas Bedeutsames zu ihm gesagt: „Ich bin immer Michael Jackson. Du kannst die Rolle immer wieder ablegen, wenn es zu viel wird, ich nicht.’“

Die Worte hängen in der Luft, während der Vollblutkünstler seinen Lippen inmitten des nun weiß gepuderten Gesichts ein knallrotes Finish verpasst. Ein tiefer Zug aus dem schwarzen Kayal-Stift, und es wirkt so, als beginne in seinen blauen Augen ein kleiner King of Pop seinen Moonwalk zu tanzen. Der Begriff beschreibt den berühmten Tanzschritt, den Michael Jackson populär gemacht hat. Bei diesem sieht es so aus, als würde der Tänzer rückwärts gehen, während er sich dabei vorwärts bewegt.

Fast mit dem Original zu verwechseln: Sascha Pazdera als Michael Jackson. © Sascha Hoffmann

Jetzt braucht es nur noch einen Griff in den Jutebeutel neben Sascha Pazdera, aus dem er eine Perücke und die ikonische Fliegerbrille zieht. Er setzt beides auf, schlüpft in eines der bereitliegenden Bühnenoutfits und wirkt beim Blick in den Spiegel zufrieden.

Double Sascha Pazdera erweckt den Eindruck, als wäre der King of Pop wieder auferstanden

Das ist nicht mehr Sascha, der ihm entgegenblickt. Das ist Michael, der „Man in the Mirror“ (Mann im Spiegel). Fast ist es ein wenig, als wäre der King of Pop wieder auferstanden, wenn auch nur für einen Tag.

Die Show am Abend ist mehr als eine bloße Nachahmung; es ist eine Hommage, die mit viel Liebe die Essenz des Originals einfängt, ohne sie einfach nur zu kopieren. Die Fans sind hingerissen, ihre Augen leuchten, als sie die legendären Tanzschritte und Lieder miterleben. „Beat it“, „Thriller“, Heal the World“. Die Magie des Abends wird für Fans und Ensemble gleichermaßen unvergesslich bleiben, ein eindrucksvoller Tribut an ein Idol, dessen Einfluss wohl niemals in Vergessenheit geraten wird.

Aber es ist auch eine Erinnerung an die dünne Linie zwischen Sein und Schein, zwischen der Kunst der Performance und der Realität des Lebens – eine Linie, die Sascha Pazdera dank seiner Erfahrung so gut zu ziehen versteht.

So blickt Sascha Pazdera wohl auch heute Abend gen Himmel, als suche er nach einem Stern, der ein wenig heller leuchtet als die anderen und flüstert gemeinsam mit vielen Fans auf der ganzen Welt: „Happy Birthday, Michael.“ (Sascha Hoffmann)