Aus für Wochenmarkt in Gudensberg nach nur einem Jahr

Von: Maja Yüce

Auf dem Gudemarkt in Gudensberg konnten Kunden Produkte von regionalen Anbietern erwerben. © Stadt Gudensberg

Kein gutes Ende für den Gudemarkt: Am Donnerstag, 3. August, fand der Wochenmarkt zum letzten Mal auf dem Edeka-Parkplatz in Gudensberg statt.

Gudensberg – Kein gutes Ende für den Gudemarkt: Gestern fand der Wochenmarkt zum letzten Mal auf dem Edeka-Parkplatz in Gudensberg statt. „Während die Umsätze bis Jahresbeginn 2023 für alle Marktbeschicker positiv waren, verzeichnete die Mehrheit der Betriebe von April bis Juni sinkende Einnahmen“, teilt die Stadt mit. Daher hätten die teilnehmenden Firmen, Landwirte, Direktvermarkter sowie Edeka als Mitorganisator beschlossen, den Gudemarkt nicht mehr weiter zu führen.

Obwohl die Stimmung während des Marktes und auch das Miteinander der Betriebe stets gut gewesen sei, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Grund dafür: Die Unternehmen müssten natürlich auch immer ihre Finanzen im Blick behalten.

Zwei wesentliche Gründe sehen die Beteiligten laut Stadt für den mangelnden wirtschaftlichen Erfolg des Gudemarktes: Zum einen habe das Waren-Sortiment nicht den Erfordernissen eines „Bauernmarktes“ beziehungsweise eines Wochenmarktes entsprochen. So habe es vor allem an frischen Produkten wie Gemüse und Obst gefehlt. „Trotz zahlreicher Versuche, Gespräche und Anfragen durch alle Markt-Beteiligten war es nicht gelungen, heimische Landwirte oder Hofläden mit einem Obst- und Gemüseangebot langfristig für den Gudemarkt zu gewinnen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Zum anderen hätte die Mehrheit der am Markt beteiligten Betriebe festgestellt, dass durch die momentane wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation weniger Geld für Lebensmittel ausgegeben werde.

„Wir bedauern diese Entwicklung sehr“, erklärt Bürgermeisterin Sina Best. Die Stadt Gudensberg habe bei der Planung und Durchführung des Marktes, der auf Initiative der städtischen Gremien und der Gewerbevereinigung Gudensberg ins Leben gerufen wurde, Unterstützung geleistet. Doch letztlich sei es auch nicht gelungen, trotz eines interessanten Kulturprogramms, ausreichend Besucher als dauerhafte Kunden zu gewinnen.

Doch müsse es nicht bei dem Aus für den Gudemarkt oder einem möglichen Nachfolge-Angebot bleiben: „Die Betriebe wollen nun gemeinsam mit der Stadt Gudensberg ein Konzept entwickeln, um 2024 mit einem neuen Angebot an den Start zu gehen“, heißt es weiter. Dabei setzt die Stadt auch auf kreative Ideen der Gudensberger. Wer Anregungen zu diesem Thema hat, könne sich melden. (Maja Yüce)

Kontakt per E-Mail an die Adresse info@stadt-gudensberg.de