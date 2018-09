Autos rasen auf A49 bei Gudensberg ineinander: Zwei Schwerverletzte

Gudensberg. Bei einem Verkehrsunfall auf der A49 bei Gudensberg im Schwalm-Eder-Kreis sind am Freitagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Die Umstände waren dramatisch.

Zuletzt aktualisiert um 22.20 Uhr. Beim Auffahren auf die A49 an der Anschlusstelle Gudensberg in Richtung Norden hat ein Autofahrer am Freitagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto des 30-Jährigen stellte sich quer. Eine 36-Jährige aus Fuldabrück konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte in die Fahrerseite des querstehenden Auto, anschließend stieß sie dann noch mit der Leitplanke zusammen. Beide Autos kamen schließlich schwer beschädigt auf den beiden A49-Fahrspuren zum Stehen.

Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war bis etwa 19.45 Uhr voll gesperrt, danach wurde der linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben. Die Auffahrt Gudensberg war in Richtung Kassel gesperrt. Der Verkehr wurde über die Abfahrt Gudensberg geleitet.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Gudensberg und Obervorchütz, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei. Sie kümmerten sich unter anderem auch darum, die Unfallstelle zu sichern und Autos und Trümmerteile von den Fahrbahnen zu entfernen.