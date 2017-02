Brand einer Fahrzeughalle im Gudensberger Stadtteil Dissen

Dissen. Zu einem Brand in einer Fahrzeughalle in Dissen rückten am Abend gegen 20.30 Uhr die Feuerwehren aus Dissen, Gudensberg, Deute und Obervorschütz aus.

In der Halle mit einer kleinen Werkstatt im hinteren Bereich befand sich unter anderem ein Schlepper mit Anhänger. Die Feuerwehr versuchte, diesen aus der Halle zu fahren, aber er ließ sich nicht starten. Den Einsatzkräften gelang es aber, ein Übergreifen der Flammen auf den Schlepper zu vermeiden.

Video zum Thema

Während sie den Brand von innen und außen bekämpften, erfolgte ein weiterer Löschangriff von der Drehleiter aus: Im Dachbereich hatten sich die Flammen durch das Dach gebrannt und eine Voltaikanlage zerstört.

Da es in Zwischenräumen und auf einem Boden brannte, auf dem Stroh gelagert wurde, wurde der Innenraum mit Schaum geflutet.

Im Einsatz waren 64 Feuerwehrleute, außerdem standen ein Rettungswagen und der DRK-Versorgungszug aus Gudensberg in Bereitschaft.

Über die Brandursache und die Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen aufgenommen.