Deutscher Nachhaltigkeitspreis: Zwei Nominierte kommen aus Fritzlar-Homberg

Gudensberg/Falkenberg. Für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis waren auch zwei Projekte aus Fritzlar-Homberg nominiert: die Stadt Gudensberg und das Unternehmen Shift Phones aus Falkenberg.

Beim Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf am Freitag waren neben berühmten Gästen wie Schauspieler Richard Gere und Bundespräsident a.D. Christian Wulff auch Gudensbergs Bürgermeister Frank Börner und die Brüder Samuel und Carsten Waldeck aus Falkenberg vertreten. Aus gutem Grund: Gudensberg gehörte zu den vier nominierten Kommunen für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Kommunale Partnerschaften“. Das Unternehmen Shift Phones aus Falkenberg war als Finalist beim Next Economy Award dabei.

Dass am Ende die Gemeinde Wernigerode das Rennen machte, war für Frank Börner nicht so wichtig, auch wenn er die Auszeichnung natürlich gern mit nach Hause genommen hätte. „Ich bin sehr, sehr stolz heute hier zu sein“, erklärte er während der Gala-Verleihung im Maritim-Hotel. „Diese Nominierung bedeutet uns allen sehr viel, weil die Partnerschaft, die wir seit 2013 mit Schtschyrez pflegen, einfach von so vielen Akteuren unterstützt wird – von Vereinen, von der lokalen Wirtschaft und der Freiwilligen Feuerwehr ebenso wie von den jungen Leuten, die sich an den Jugendbegegnungen beteiligen und auch den Menschen in der Verwaltung, die schon viele Projekte mitangestoßen haben.“

Dieser „Multiakteursansatz“ war es auch, der Gudensberg unter allen an diesem Wettbewerb, der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ausgerichtet wird, teilnehmenden Gemeinden in die letzte Runde gebracht hat. „Wir sehen die Nominierung als eine Anerkennung, auch wenn das, was wir tun, für uns selbstverständlich ist“, so Börner. Dass es dann nicht ganz gereicht hat, konnte der guten Stimmung von den Vertretern der Fraktionen sowie dem Stadtverordnetenvorsteher Walter Pippert nichts anhaben. „Ich freue mich, dass auch mein Kollege Oleg Vasylyschyn aus der Ukraine gekommen ist und sich genau wie ich mit anderen Engagierten austauscht. Wir profitieren beide auch von dem Dialog mit unserer gemeinsamen polnischen Partnerkommune Jelsz-Laskovice und bekommen hier gespiegelt, dass genau das der richtige Ansatz ist: im Gespräch bleiben, einander zur Seite stehen, auch in schwierigen Zeiten“, sagte Börner. Als Beispiel nannte er die Hilfstransporte nach Schtschyrez mit Sattelzügen, bei denen die Feuerwehr sehr aktiv war.

Knapp den Titel verpasst haben auch die Brüder Carsten und Samuel Waldeck. Sie waren beim Next Economy Award unter den besten drei. „Wir haben den Tag sehr genossen“, sagt Carsten Waldeck, der am Freitag 48 Jahre alt geworden ist. Im nächsten Jahr bewerben sich die Waldecks erneut. Dann mit einem Universal-Computer, aus dem sich neben einem Smartphone auch ein Tablet und ein Computer bauen lässt.

Von Liane Rapp und Anke Laumann