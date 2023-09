Diebe stehlen BMW im Wert von 25.000 Euro

Von: Chantal Müller

Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Freitag in Gudensberg einen BWM im Wert von 25.000 Euro gestohlen.

Gudensberg - Nach Angaben der Polizei war der BMW vom Typ 430 D in Kupfer/Bronze matt in der Gudensberger Straße Langhausring abgestellt, als die Diebe zwischen Donnerstag, 7. September 2023, 21 Uhr, und Freitag, 8. September, 9.30 Uhr, zuschlugen. Das Auto mit schwarzen 20 Zoll Felgen war in der Einfahrt des dortigen Wohnhauses geparkt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die amtlichen Kennzeichen FZ-PR 430 an dem Auto aus dem Jahr 2016 angebracht.

Nach den Dieben wird nun gesucht. Die Polizei sucht jetzt deshalb Zeugen, die etwas beobachtet haben und Angaben machen können. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizeistation in Fritzlar melden. Sie ist erreichbar unter Tel. 0 56 22/99 660. (Chantal Müller)