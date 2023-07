Gudensberg: Feuerwehr befreit Kind aus abgeschlossenem Auto

Von: Daniel Seeger

Teilen

Mit großer Vorsicht zerschlagen die Feuerwehrleute in Gudensberg eine Autoscheibe. © Feuerwehr Gudensberg

Auf einem Supermarktparkplatz in Gudensberg wird ein Kleinkind versehentlich im Auto eingeschlossen. Die Feuerwehr muss zur Hilfe eilen.

Gudensberg – Es muss ein Schock gewesen sein, für die Eltern eines 15 Monate alten Jungen. Auf einmal verschließen die Türen des Autos und ihr kleiner Sohn sitzt noch im Auto. Die beiden hatten keine Möglichkeit, die Türen zu öffnen, das Kind saß im Fahrzeug fest – bei hochsommerlichen Temperaturen. Diese Situation ereignete sich laut Meldung der Gudensberger Feuerwehr am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes.

Wie Stadtbrandinspektor Bernd Völske unserer Zeitung mitteilt, lagen beide Autoschlüssel in dem verschlossenen Wagen. Zuvor hätten die Eltern das Auto verlassen und noch etwas besprochen – doch dann schloss die Türverriegelung automatisch.

Kind im Auto eingeschlossen – erster Öffnungsversuch der Feuerwehr schlägt fehl

Die über den Notruf alarmierte Feuerwehr versuchte, das Kind aus der misslichen Lage befreien. Ein Versuch, die Scheibe einer Tür mit einem Sauger so weit herauszuziehen, dass man mit einem Draht an den Türöffner gelangen konnte, scheiterte.

In Absprache mit den Eltern entschieden die Einsatzkräfte, ein Dreiecksfenster an der hinteren Tür zu zerstören, heißt es in der Meldung weiter. Dieses Fenster wurde mit Klebeband abgeklebt und die Scheibe mit einem Federkörner zerstört. Die Autotüren seien dann ohne Probleme geöffnet worden.

Das Kind, das während der gesamten Zeit sehr ruhig gewesen sei, wurde von den erleichterten Eltern auf den Arm genommen. Eine kurze Untersuchung durch den Rettungsdienst ergab, dass es unverletzt war. Insgesamt dauerte der Einsatz von der Alarmierung bis zur Meldung an die Leitstelle, dass man das Kind befreit hatte, 17 Minuten, heißt es in der Meldung der Feuerwehr. Die Feuerwehr Gudensberg war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. (Daniel Seeger)