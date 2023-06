Flaschenpost aus Gudensberg: Autorin Meike Adelmann hat ein Wendebilderbuch für Kinder geschrieben

Von: Cora Zinn

Meike Adelmann aus Gudensberg hat ihr erstes Bilderbuch herausgebracht. Es ist eins zum Wenden, heißt „Die Flaschenpost“ und ist für Kinder ab drei Jahren. © Cora Zinn

Die Autorin Meike Adelmann aus Gudensberg hat ein Wendebilderbuch für Kinder geschrieben.

Gudensberg – Zehn Jahre schwirrte die Idee zu einem besonderen Kinderbuch in ihrem Kopf herum, jetzt hält Meike Adelmann ihr Wendebilderbuch „Die Flaschenpost“ stolz in den Händen. „Es ist vollbracht“, sagt sie und atmet leicht auf.

Die gelernte Architektin nahm sich im Juni 2021 extra eine Auszeit, um ihr Buchprojekt voranzubringen. „Das Schreiben und Malen kam neben meinem Vollzeitjob einfach zu kurz“, sagt die Gudensbergerin. Deshalb nahm sie sich die Auszeit, um an ihrem Wendebilderbuch zu arbeiten.

Das Wendebilderbuch ist für Kinder ab drei Jahren

„Die Flaschenpost“ ist für Kinder ab drei Jahren. Erzählt wird die Geschichte von Mia und Tim – während die Geschichte von Mia auf der einen Seite des Buches beginnt, startet die Geschichte von Tim auf der anderen Seite des Buches. Der Clou: In der Mitte des Buches treffen die Erzählungen – und somit Tim und Mia – aufeinander.

„Wendebücher sind sehr selten. Mir gefällt die Idee dahinter aber sehr“, sagt Meike Adelmann. Der einzige Nachteil: Es fehlt der Klappentext, weil „hinten“, dort wo er sonst stehen würde, das zweite Cover seinen Platz hat.

In dem Wendebuch geht es, wie es der Titel schon verrät, um eine Flaschenpost. Auf die haben jeweils Mia in ihrer und Tim in seiner Geschichte unterschiedliche Sichtweisen. Die Geschichte spielt somit auch an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Familien.

Meike Adelmann hat das Kinderbuch selbst geschrieben und illustriert

„Ich habe versucht, beim Illustrieren auf kleine Details zu achten, die mit Gudensberg zu tun haben“, sagt Adelmann. So tauchen zum Beispiel die Obernburg, der Gefangenenturm und der Rabe, Gudensbergs Symbolfigur, mehrfach auf. Zum Thema Rabe passt im weitesten Sinn auch der Kraehe-Verlag, in dem die 40-Jährige ihr Bilderbuch herausgebracht hat. Der Verlag hatte sich im Juli 2022 neu gegründet. „Er hat Autoren und Illustratoren gesucht“, sagt Adelmann. Das hätte super gepasst, als sie den Aufruf in den sozialen Medien fand. Der Kraehe-Verlag hat seinen Sitz in Rothenburg ob der Tauber.

Die 40-Jährige hat schon immer gern gelesen und gemalt. „Schon als Kind habe ich Bücher verschlungen“, so Adelmann. Ihre Leistungsfächer in der Oberstufe waren dann auch passenderweise Kunst und Deutsch. Das Malen und Schreiben sei eine angenehme Mischung. Nachdem sie die 36 Seiten ihres Buches fertig hatte, haben es zunächst 15 Testpersonen gelesen, verrät sie. Deren Tipps und Verbesserungsvorschläge habe sie gern angenommen. Eine junge Helferin hatte sie beim Schreiben: Ihre siebenjährige Nichte Finja hat den Brief für die Flaschenpost verfasst, der in der Mitte des Buches auftaucht.

Neuerscheinung: Die Kindernamen sind kurz und prägnant ausgewählt

„Wenn ich den geschrieben hätte, wäre es nicht authentisch gewesen. Sie hat einfach die authentische Handschrift und das Gefühl dafür“, so Adelmann. Die kurzen Vornamen der Hauptpersonen Mia und Tim habe sie gewählt, weil sie kurze, prägnante Namen mag.

Neben der Details aus und rund um Gudensberg fällt auf, dass Mia ihr Kuscheltier Molly dabei hat und Tim seinen Teddy. „Ihre Anfangsbuchstaben entsprechen extra denen der Kinder“, sagt sie. Adelmann las bereits aus ihrem Buch in einem Kindergarten in Gudensberg vor. Die Kinder seien sehr aufmerksam gewesen, erinnert sie sich. „Viele haben Kleinigkeiten erkannt, wahrgenommen und verbinden können. Das hat mich sehr gefreut“, erzählt sie.

Eine Seite aus dem Buch „Die Flaschenpost“. Im Hintergrund ist die Obernburg zu sehen, das Wahrzeichen der Chattengaustadt. Illustration: Meike Adelmann © Privat

Zahlreiche nordhessische Buchhändler haben das Bilderbuch in ihr Sortiment aufgenommen, berichtet die Autorin. Zum Beispiel in Gudensberg, Bad Zwesten, Borken, Homberg, Fritzlar und in Melsungen. Auch in den HNA-Geschäftsstellen gibt es das Buch zu kaufen.

„Die Flaschenpost“ ist ihr erstes, aber soll nicht ihr letztes Werk sein. Meike Adelmann arbeitet bereits am nächsten Buchprojekt. Dabei handelt es sich um eine Abenteuerromanreihe für Kinder- und Jugendliche zum Thema Zeitreisen. Mehr verrät sie noch nicht. Nur so viel: Drei Bände sind fertig, jetzt fehlt nur noch ein Verlag.

Info: „Die Flaschenpost“, Wendebilderbuch, Kraehe-Verlag, 36 Seiten, 18 Euro. Das Buch ist ab heute auch in allen HNA-Geschäftsstellen zu erwerben.