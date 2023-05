Gemeinsam singen in Gudensberg: „Musik erleben“ will wieder viele Menschen im Juni begeistern

Von: Cora Zinn

Kümmern sich um das Programm des Chorworkshops „Musik erleben“: von links Ulrich Kreuter, Sandra Schmidt, Maren Matthes, Werner Heinevetter und Lisa Vogel. © Cora Zinn

„Musik erleben“ rückt in das Programm des Kultursommers Nordhessen auf. Im Juni beginnen die Workshops.

Gudensberg – Die Veranstalter können schon vor dem Start ihrer Workshops einen Erfolg verbuchen: Die Chorworkshops „Musik erleben“ sind in das Programm des Kultursommers Nordhessen aufgenommen worden. „Das ist schon eine Auszeichnung für uns“, sagt Ulrich Kreuter, Vorsitzender des Sängerkreises Chatten.

Unter dem Motto „Singen macht Spaß – gemeinsam singen macht mehr Spaß“ treffen sich die Teilnehmer am 17. und 18. Juni in Gudensberg. Das umfangreiche Programm des Chorwochenendes stellten jetzt die Veranstalter, der Sängerkreis Chatten, die Stadt Gudensberg und der Kultursommer Nordhessen vor.

Die Workshops sind am 17. und 18. Juni rund um die Märchenbühne in Gudensberg

Die Workshops starten am Samstag, 17. Juni, um 10 Uhr und enden um 18 Uhr. Am Sonntag, 18. Juni, finden zwischen 9 und 14 Uhr Übungseinheiten statt, ehe um 15 Uhr das Abschlusskonzert auf der Märchenbühne beginnt.

Im Vorfeld der beiden „Musik erleben“-Tage findet am Freitag, 16. Juni, um 19.30 Uhr ein Eröffnungskonzert mit der fünfköpfigen A-Cappella-Formation „Aquabella“ auf der Gudensberger Märchenbühne statt. Das freut vor allem Maren Matthes, Intendantin des Kultursommers Nordhessen. „Die Zusammenarbeit in diesem Jahr wird super. Uns hat das Konzept der Workshops überzeugt, dass Teilnehmer völlig frei mitmachen, etwas erleben und ausprobieren können“, sagt sie.

Chormusik ist modern – Das sollen die Workshops und die Veranstaltung in Gudensberg zeigen

„Musik erleben“ findet zum vierten Mal statt. Vor der Corona-Pandemie zog die Veranstaltung rund 700 begeisterte Chorsänger in die Übungsräume und auf die Märchenbühne, auf der das stimmungsvolle Abschlusskonzert zelebriert wurde. Diesen Geist möchten die Veranstalter erneut aufleben lassen.

„Chormusik ist modern. Das haben leider noch nicht alle verinnerlicht“, sagt Kreuter. „Musik erleben“ soll genau das zeigen: Gesungen werden deutsche Schlager und Musicals, es wird getrommelt, getanzt und sogar „falsch gesungen“. Beim Rock/Pop-Workshop mit Ernie Rhein erwartet die Teilnehmer fetzige Chorliteratur, die schnell und leicht zu lernen ist. Dabei sei vermeintliches „Falschsingen“ eben kein Problem.

Die Stadt Gudensberg habe das Projekt vor einigen Jahren auf die Beine gestellt, um in erster Linie Chöre vor Ort zu stärken. „Danach gab es vereinzelte Eintritte in Chöre, aber zu wenig“, sagt Lisa Vogel, Fachbereichsleiterin Kultur und Öffentlichkeitsarbeit Stadtverwaltung Gudensberg. Deshalb gehe es auch nicht primär darum, neue Sänger für Chöre zu gewinnen. Das sei auch sehr wichtig, aber noch viel wichtiger sei, so Ulrich Kreuter, an dem Wochenende Spaß zu haben, Musik zu erleben. „Man muss nichts mitbringen. Auch wer einfach gern unter der Dusche singt, kann vorbeikommen“, sagt Vogel und lacht.

Tickets gibt es für Erwachsene für 65 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen 15 Euro. Die Karten sind erhältlich unter Tel. 05 61 / 98 83 93 99 oder per E-Mail unter vorverkauf@kultursommer-nordhessen.de (Cora Zinn)

Die Workshops und Dozenten im Überblick Evelin Stadler: Komm, tanz mit mir – ab zwölf Jahren: Einfache Schritt- und Bewegungsmuster fügen sich zu einem Gruppentanz zusammen, Rhythmus und Klang verbinden sich mit körperlichem Ausdruck. Lachen und Schwitzen sind dabei nicht ausgeschlossen, heißt es im Programm. Nach ihrem Tanzstudium an der Folkwang-Universität Essen war Evelin Stadler in Essen, Berlin, Münster und Frankfurt als Tänzerin tätig. Seit sechs Jahren leitet sie zusammen mit dem Komponisten Frank Gerhardt das Atelierhaus Gerhardt Stadler in Gudensberg. Olaf Pyras: Percussion – ab zehn Jahren. Bei dem Percussion-Workshop mit Olaf Pyras konzentrieren sich die Teilnehmer voll auf den Rhythmus und lernen darüber hinaus die weite Welt des Timings und des Beats kennen. Pyras studierte Musik und Kunst in Kassel sowie Schlagzeug bei Stephan Froleyks in Münster. Ernie Rhein: Rock/Pop. Die Teilnehmer erwartet fetzige Chorliteratur, die stilistisch abwechslungsreich und dennoch leicht zu lernen ist. Dabei sei vermeintliches „Falschsingen“ kein Problem. Ernie Rhein gewann zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Chorwettbewerben. Von 2010 bis 2017 war er Bundeschorleiter der Hessischen Chorjugend. Martina Schröer: Deutsche Schlager und Musicals. In diesem Workshop werden bekannte Hits aus beiden, sich zum Teil auch überlagernden Genres Schlager und Musical gesungen. Martina Schröer hatte als Tochter eines Kirchenmusikers schon früh Kontakt mit Musik. Sie leitet seit 1984 Chöre. Bereits 2017 gab sie einen Gospel-Workshop in Gudensberg. Jochen Stankewitz: Kinder können tierisch gut singen – Singen macht Spaß. Kinder und Jugendliche entdecken im Workshop mit Jochen Stankewitz ihre Stimme. Dabei geht es „tierisch“ zur Sache: Während die Grundschüler Lieder über Tiere singen, lernen ältere Kinder die Mehrstimmigkeit kennen. Auch englische Lieder stehen auf dem Programm. Jochen Stankewitz engagiert sich als Bundeschorleiter bei der Hessischen Chorjugend.