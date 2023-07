Geschäfte und Vereine öffneten ihre Türen bei „Gudensberg Open“

Gudensberg

+ © Sascha Hoffmann Zeigt, wie seine leckeren Pastakreationen entstehen: Nudelwelt-Inhaber Jens Albrecht. © Sascha Hoffmann

Besucher machten sich scharenweise auf den Weg, um hinter die Kulissen der 26 Geschäfte und Vereine zu bei „Gudensberg Open“ zu blicken.

Gudensberg – Auffallend fröhlich sind sie, die zwei Frauen, die am frühen Samstagnachmittag aus den Räumen hinter den Kassen der Löwenapotheke kommen. Inhaberin Isabel Salfer freut sich über ihr quer durch den Verkaufsraum geworfenes „Dankeschön“ und hat rein gar nichts dagegen, dass ihre Kundinnen gerade neugierig all das erkundet haben, was ihnen normalerweise verborgen bleibt.

„Genau darum geht es bei Gudensberg Open“, erklärt die Apothekerin, die gleichzeitig auch Vorsitzende der Gudensberger Gewerbevereinigung ist. „Wir wollten weg von der Ausstellung im Zelt und uns dort präsentieren, wo wir normalerweise sind“, sagt sie und ist überzeugt: „Das wollen die Menschen doch sehen.“

Und tatsächlich machen sich die Besucher scharenweise auf den Weg, um hinter die Kulissen der 26 Geschäfte und Vereine zu blicken und nach „Sendung mit der Maus“-Manier beispielsweise erklärt zu bekommen, wie Salben hergestellt und Inhaltsstoffe auf ihre Tauglichkeit untersucht werden. Besonders spannend in der Löwen-Apotheke: der Kommissionierautomat. Er hat die alten Apothekerschränke abgelöst und verteilt vollautomatisch aktuell rund 7000 Medikamentenschachteln, insgesamt fasst er laut Salfer – je nach Form und Größe – bis zu 12 000. Was hier im Kleinen schon fasziniert, gibt es an anderer Stelle im Großen zu bestaunen.

+ Ließ ihre Kunden hinter die Kulissen ihrer Apotheke blicken: Isabel Salfer. © Sascha Hoffmann

Rudolph Logistik hat eigens für die „Gudensberg Open“ die heiligen Hallen geöffnet, um den Besuchern spannende Einblicke in den Bereich der Automobillogistik zu gewähren. „Das gibt es wirklich nicht alle Tage zu erleben“, freut sich Salfer, die die Idee zur Veranstaltung hatte, die nach 2019 und überstandener Corona-Pandemie nun zum zweiten Mal begeistert. Die Besonderheit: „Die Menschen können hinter die Kulissen blicken und so die Professionalität und gleichzeitig auch Herzlichkeit der vielen, meist inhabergeführten und in unserer Heimat verwurzelten Firmen kennenlernen“, sagt sie.

Zu erleben gibt es da viel: In der Nudelwelt etwa zeigt Jens Albrecht, wie seine beliebten Pastakreationen entstehen. Das Physioteam Förster lässt ein Skelett Mittelpunkt eines Gewinnspiels werden, während Griesels Milchhof in seine Eisküche einlädt, wo die passenden Leckereien zu den hochsommerlichen Temperaturen entstehen. Langweilig wird es so schnell niemandem, auch rund um die Innenstadtbühne nicht, wo die Original Chattengauer und die Kid-Chatts am Nachmittag für den musikalischen Soundtrack sorgen und es die Band „Rocktail“ am Abend krachen lässt. Das kommt an bei den Gudensbergern, denn auch dort sind wieder alle auffallend fröhlich. (Sascha Hoffman)