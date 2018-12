Projekt liegt auf Eis: Aufzug zur Obernburg Gudensberg derzeit nicht finanzierbar 

Gudensberg. Ein Aufzug auf den Gudensberger Schlossberg ist zwar grundsätzlich machbar, derzeit aber nicht finanzierbar.

Das ist das Ergebnis von Überlegungen in der Gudensberger Stadtverwaltung, die eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben hatte.

Eine Aufstiegshilfe zum Schlossberg sei ein Wunsch Gudensberger Bürger beim Bürgerforum „Zukunft Gudensberg – Lebensqualität stärken“ im Jahr 2016 gewesen, sagte Bürgermeister Frank Börner in der Parlamentssitzung am Freitagabend. „Dieses Projekt muss leider vorerst ein Wunsch bleiben“, erläuterte er.

Die Machbarkeitsstudie habe ergeben, dass der Bau eines Aufzuges zwar realisierbar wäre, die voraussichtlichen Kosten von 3,1 Mio. Euro aber weit über der ursprünglichen Kostenschätzung von 1,5 Mio. Euro lägen. Für eine kostengünstigere Variante eines Schrägaufzuges fehle derzeit die zulassungsrechtliche Genehmigung, erläuterte Börner.

Derzeitige Finanzlage lässt Projekt nicht zu

Angesichts der derzeitigen Finanzlage der Stadt, anstehender Investitionen für das Begegnungszentrum im Stadtkern, für die Sanierung des Terrano-Hallenbades und in den Neubau einer Kindertageseinrichtung müssten andere Prioritäten gesetzt werden. Der städtische Haushalt müsse 2019 zudem eine Kürzung der Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen um rund 140.000 Euro verkraften. Weiter seien Mehrbelastungen durch den Anstieg der Kreis- und Schulumlage um 276.000 Euro und ein stark ansteigendes Defizit bei den Kinderbetreuungskosten zu bewältigen.

Das Projekt einer Aufzugsanlage für den Schlossberg werde jetzt erst einmal in eine Schublade gelegt: „Eine Realisierung in der Zukunft wird von uns weiterhin angestrebt, ist aber derzeit nicht finanzierbar“, erklärte Börner. Man werde den städtischen Gremien andere Möglichkeiten vorschlagen, um eine barrierefreie Erreichbarkeit des Schlossbergs zu gewährleisten, so beispielsweise den Ausbau und die Befestigung der vorhandenen Wege.

Sozialer Wohnungsbau

Die Stadt hatte eine Standortprüfung hinsichtlich des sozialen Wohnungsbaus in Auftrag gegeben. Das sei bis Mitte Januar 2019 abgeschlossen, teilte der Bürgermeister mit. Das Ergebnis soll am Montag, 21. Januar, um 19 Uhr im Saal des Bürgerhauses vorgestellt werden.

