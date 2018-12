Nach Insolvenz der Bäckerei Brede: Es ist wieder Leben im Café

Neu in Gudensberg: Geschmackliche Vielfalt aus der Bäckerei Plücker in Alraft. Stefanie Felsmann und Malte Plücker zeigen eine Plätzchenauswahl im neuen Backstuben-Café, das vor einigen Tagen im früheren Brede-Backparadies an der A 49 eröffnet wurde.

An der Gudensberger Abfahrt der A49 gibt es wieder Gebäck aller Art: Das frühere Backparadies der insolventen Bäckerei Brede heißt jetzt Backstuben-Café und wird von der Bäckerei Plücker betrieben.

Die Eröffnung war vor einigen Tagen, und Geschäftsführer Malte Plücker war überrascht über die positive Resonanz der Kunden auf die Neueröffnung nach der Übernahme.

Den ganzen Tag über war viel Betrieb im neuen Café, das komplett erneuert wurde. Die Erwartungen der Familie Plücker seien mehr als erfüllt worden.

Die Kunden aus Gudensberg und Umgebung sind froh, dass das Café an der A49 wieder mit Leben erfüllt ist. Neben der geschmackvollen Einrichtung fiel vielen, die das Café aus Bredezeiten kannten, die verbesserte Akustik auf. Durch die schallisolierten und heruntergezogenen Decken, die neue Einrichtung und die neuen Fußböden hat das Backstuben- Café ein völlig anderes Erscheinungsbild.

Am Eröffnungstag ließen sich die Kunden den kostenlos angebotenen Kaffee und Kuchen schmecken und nutzten das Angebot, eine Aktionstüte mit Doppelback, Baguette und Brötchen. Wie Malte Plücker sagte, habe man bewusst auf eine offizielle Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen verzichtet und sei gleich mit Kaffee und Kuchen für alle gestartet.

Gudensberg ist für die Familie Plücker kein unbekanntes Terrain, die Familien Plücker und Brede kennen sich seit vielen Jahren. In den kommenden Wochen und Monaten wolle man zunächst einmal beobachten, wie der normale Betrieb läuft, daran orientiere sich auch die Personalbesetzung. Unabhängig davon wird es monatlich wechselnde Brotsorten mit einem Brot des Monats geben, dazu diverse Snacks und saisonangepasste Kuchen. In Bezug auf Rezepturen möchte die Familie Plücker auch Waren anbieten, die in der Region Chattengau bekannt und beliebt sind. Dazu sollen unter anderem Speck- und Zwiebelkuchen gehören, sagte Malte Plücker.

Personal

Zurzeit ist im Backstuben- Café ein 13-köpfiges Team im Schichtdienst im Einsatz. Davon waren zwölf Mitarbeiterinnen schon bei der Firma Brede beschäftigt und wurden übernommen. Die Übernahme von insgesamt 47 Brede-Mitarbeitern sei von den Kunden positiv aufgenommen worden, sagte Plücker.

Öffnungszeiten

Das Backstuben-Café inklusive Back-Drive ist montags bis freitags von 5.30 bis 18 Uhr, samstags von 5.30 bis 16.30 Uhr sowie sonntags von 7 bis 16.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag gibt es das Sonntags-Frühstücksbüfett, an Sonn- und Feiertagen von 8.30 bis 12.30 Uhr. Wichtig ist die Reservierung unter Tel. 0 56 03 / 919 62 33), wie Malte Plücker sagte.

Am Heiligen Abend ist das Backstuben-Café von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag bleibt es geschlossen. Silvester von 5.30 bis 13 Uhr. An Neujahr ist das Café geschlossen.