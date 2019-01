Autos stießen frontal zusammen: Frau bei Unfall nahe Gudensberg schwer verletzt

Gudensberg/Besse. Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Gudensberg und Besse wurde am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr eine Frau aus Kassel schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die 58-Jährige in ihrem Pkw eingeklemmt und mit einem Rettungshubschrauber nach Kassel ins Krankenhaus gebracht.

Die Kasselerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße aus Gudensberg in Richtung Besse. Aus der Gegenrichtung kam ein 32-jähriger Mann aus Edermünde mit seinem Pkw auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Pkw frontal zusammen.

Dadurch wurde die 58-Jährige in ihrem Pkw eingeklemmt. Nachdem sie befreit worden war, brachte sie der Hubschrauber ins Krankenhaus. Der 32-jährige Fahrer wurde ebenfalls verletzt und am Unfallort versorgt. Die Landesstraße wurde in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt.

In diesem Bereich passierte der Unfall