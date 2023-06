Es bleibt nur eine Ruine: Gudensberger verlor sein Haus im Birkenweg bei Großbrand

Gudensberg

+ © Cora Zinn Dort, wo jetzt nichts mehr übrig ist, hielt sich der Bewohner früher in seinem Wintergarten auf. Er konnte sich retten und kam wohl vorerst bei Bekannten unter. © Cora Zinn

Gudensberger verlor sein Haus im Birkenweg nach Großbrand. Das Haus stand am Montagnachmittag (5.6.) in Flammen.

Gudensberg – Es ist still im Birkenweg einen Tag nach dem Brand eines Wohnhauses. Auch meterweit entfernt riecht und sieht man noch, was die Flammen angerichtet haben, die das Wohnhaus in Gudensberg völlig zerstörten. Vor allem von der Südseite des Hauses, dort, wo das Feuer im Wintergarten ausbrach, ist nichts mehr übrig. Das Haus gleicht einer Ruine.

Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Konkreter wird die Polizei nicht. Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten gebe es nicht. Entgegen der Erstmeldung hatte sich der 82-jährige Bewohner des Wohnhauses bei Löschversuchen jedoch leichte Brandverletzung an beiden Händen zugezogen, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Nach ersten Schätzungen liegt die Höhe des Schadens im mittleren sechsstelligen Bereich.



Brand in Gudensberg: Die Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen

Eine Nachbarin stand am Morgen nach dem Brand immer noch wie unter Schock. Sie berichtet gegenüber der HNA, dass sie zur Zeit des Brandes nicht zu Hause war, aber die Fenster zum Lüften geöffnet hatte. So zog der Rauch auch in ihre Räume. „Wir haben gerade acht Ventilatoren aufgestellt, aber der Rauch hat sich schon überall festgesogen“, sagt sie.



Als die Feuerwehrleute aus der Kernstadt und den sechs Stadtteilen eintrafen, stand der Wintergarten des Wohnhauses laut Bernd Völske, Pressesprecher der Gudensberger Feuerwehren, bereits voll in Flammen. Der Wind habe derart ungünstig gestanden, dass die Flammen vom Wintergarten aus leicht auf das Haus übergehen konnten. „Schon als wir ankamen, war uns klar, dass von dem Haus wohl nicht mehr viel zu retten sein würde“, sagt Stadtbrandinspektor Markus Iffert am Dienstagmorgen.

Die Löscharbeiten und die Brandwache im Birkenweg dauerten am Montag bis 20.30 Uhr. „Bis spät in die Nacht gingen die Aufräumarbeiten weiter. Wir säuberten die Schläuche, mussten Wäsche waschen und die Atemschutzgeräte reinigen“, so Iffert.



Brand in Gudensberg: Bewohner kommt vorerst bei Verwandten unter

Günter Hempel, Erster Stadtrat, war auch direkt losgefahren, als er vom Brand hörte. „Als ich ankam, fand ich einen völlig verwirrten Bewohner vor“, sagt er. Er habe sich mit ihm unterhalten und versucht, ihn zu beruhigen. „Das Schlimme bei solchen Bränden ist ja auch, dass man alle persönlichen Sachen verliert. Fotoalben, Unterlagen, Bilder, Erinnerungen“, so Hempel.

Der Erste Stadtrat appelliert, Vorsorge zu treffen. Kopien von wichtigen Unterlagen zu machen und sicher aufzubewahren. Laut Hempel konnte der Bewohner bei Verwandten unterkommen, anderenfalls hätte er mithilfe der Stadtverwaltung aber auch einen Platz für den Mann gefunden. (Cora Zinn)