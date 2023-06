Eine Stadt, drei Wasserpreise: Ungleiche Gebühren für Trinkwasser in Gudensberg

Gudensberg

+ © Patrick Pleul/DPA Die Wasserversorgungssatzung in Gudensberg schlug hohe Wellen in der Stadtverordnetenversammlung. Unser Symbolbild zeigt, wie an einem Wasserhahn ein Trinkglas mit Leitungswasser befüllt wird. © Patrick Pleul/DPA

Was ist denn da los? In Gudensberg gibt es drei verschiedene Wasserpreise. So herrschen ungleiche Gebühren für das Trinkwasser in der Chattengaustadt.

Gudensberg – Werden die Bürger in Gudensberg nicht gleich behandelt? Diesen Eindruck konnte man zumindest in der vergangenen Stadtverordnetenversammlung gewinnen. In der ging es um eine Änderung der Wasserversorgungssatzung zum 1. Juli. Doch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen stimmte dieser nicht zu, weil sie nicht dem Gleichbehandlungsgrundsatz entspreche. Was ist denn da los?

Grundlegend ging es darum, dass die Wassergebühren ab dem 1. Juli in Gudensberg steigen. Doch fällt die Preissteigerung ganz unterschiedlich aus – je nachdem, wo man wohnt. Der Grund dafür: Die Frischwasserversorgung für die Stadtteile Maden und Obervorschütz erfolgt seit 2002 durch den kommunalen Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg. Der Versorger hat jetzt seine Gebühren angepasst. Also ist die Chattengaustadt auch gezwungen, mitzugehen und die Preise zum 1. Juli zu erhöhen.

Madener und Obervorschützer zahlen pro Kubikmeter Wasser das Meiste

So steigen die Wassergebühren in den Stadtteilen Maden und Obervorschütz von netto 2 Euro pro Kubikmeter auf netto 2,30 Euro pro Kubikmeter. Zum Vergleich: In Dorla und Gleichen kostet ein Kubikmeter Trinkwasser 1,20 Euro. Das liegt daran, dass die Stadtteile dem kleineren Wasserzweckverband Kirchberg-Gleichen-Dorla-Werkel angehören. „Aus unserer Sicht liegt eine Ungleichbehandlung vor. Wir können das doch so nicht verantworten“, sagte Christian Scherp (Bündnis 90/Die Grünen). Und: Das Ganze ist noch komplizierter. Die Einwohner der Kernstadt, aus Dissen und aus Deute zahlen für einen Kubikmeter Trinkwasser auch weniger als die Menschen in Maden und Obervorschütz. Aktuell liegt der Kubikmeter Wasser dort bei 1,97 Euro – also auch weniger als 2,30 Euro netto.

Das wiederum liegt daran, dass die Kernstadt, Dissen und Deute an das städtische, also vom Gudensberger Wasserwerk mit seinem Tiefbrunnen unterhalb des Güntersbergs, versorgt werden. „Wenn wir der ungleichen Änderung zustimmen, schauen wir weg und erhöhen damit die Gebühren für die Bürger, die sich nicht dagegen wehren können“, kritisierte Scherp weiter.

Gudensberg: Es gehe doch um Soziale Gerechtigkeit – und die Wasserpreise zeigten das nicht

Doch bei der Abstimmung stand letztlich nur seine Fraktion hinter ihm: 22 Stadtverordnete stimmten für die Anpassung der Wassergebühren, sechs waren dagegen.

Auch Marcus Erler (FWG) stimmte seinem Vorredner Scherp in einigen Punkten zu: „Man liest immer wieder das Schlagwort ‘Soziale Gerechtigkeit’. Wie wäre es, wenn wir beim Lebensmittel Nummer Eins damit anfangen und eine sozial gerechte Gebührenordnung herstellen?“, fragte er in die Runde.

Jetzt sei es wichtig, die Bürger gewissenhaft über die verschiedenen Preise und deren Herkunft zu informieren. (Cora Zinn)