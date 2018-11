Gudensberg ist nominiert für den deutschen Nachhaltigkeitspreis

Gudensberg. Tolle Nachricht für die Gudensberger: Ihre Stadt gehört zusammen mit der ukrainischen Partnergemeinde Schtschyrez zu den Nominierten für den 11. Deutschen Nachhaltigkeitspreis.

Verliehen wird der Preis am 7. Dezember in Düsseldorf. Das Preisgeld beträgt 30 000 Euro für die Sieger in der Kategorie „Kommunale Partnerschaften“, die zum ersten Mal ausgezeichnet wird. Konkurrenten um den Preis sind sechs weitere Partnerschaften, zum Beispiel Bremen mit der Partnerstadt Durban/Südafrika oder Köln mit Corinto/Nicaragua.

Seit fünf Jahren pflegt Gudensberg die Beziehung zur kleinen Gemeinde Schtschyrez im Westen der Ukraine, nicht weit von Lwiw (früher Lemberg). Die Kontakte hatten sich über die Gudensberger Partnerschaft mit dem polnischen Jelcz-Laskowice nahe Wroclaw (Breslau) ergeben. 2016 wurde die Partnerschaft vertraglich besiegelt.

Von Anfang an unterstützte die Chattengau-Gemeinde die Bemühungen des ukrainischen Ortes, seine kommunale Infrastruktur zu verbessern. „Im Fokus der Maßnahmen stehen der Aufbau einer freiwilligen Feuerwehr und die Erarbeitung eines Konzepts für die zentrale Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung in Schtschyrez“, heißt es in der Kurzbegründung der Jury, die Gudensberg für den Preis nominiert hat. Die gemeinsamen Aktivitäten dienten dem Aufbau und der Verbesserung der lokalen Daseinsvorsorge in Schtschyrez sowie der Förderung der europäischen Integration, heißt es weiter. Die Partnerschaft zeichne sich zudem durch viele zivilgesellschaftliche Sport- und Kulturprojekte aus.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis sucht seit 2008 jedes Jahr kreative Lösungen für die Herausforderungen von morgen: So steht es auf der Internetseite der Veranstalter. „Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement“ wolle Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit würdigen, in Kategorien wie Wirtschaft, Forschung, Kommunen. Träger ist die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis, die von zahlreichen Partnern unterstützt wird. Zur Preisverleihung in Düsseldorf werden 1200 geladene Gäste erwartet, ein Ehrenpreis geht an den Schauspieler Richard Gere, Rea Garvey spielt live.