Kommt eine Einbahnstraße?

Von: Cora Zinn

Die Verkehrssicherheit an der Grundschule Gudensberg ist in den Stadtverordnetenversammlungen und darüber hinaus immer wieder ein Thema. © Philipp Lorenz

Magistrat soll Verkehrsaufkommen an Gudensberger Grundschule prüfen. Ergebnisse werden am 25. Mai in nächster Sitzung erwartet.

Gudensberg – An der kritischen Verkehrssituation an der Gudensberger Grundschule am Grabenweg hat sich noch nichts verändert. Daher stellte die FWG-Fraktion in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung eine Anfrage zum Sachstand. Bereits im September vergangenen Jahres hatte die CDU einen Antrag „Grundschüler schützen – rechtzeitige Prävention Grabenweg/Untergasse“ eingebracht, der mehrheitlich beschlossen worden war.

Darin steht, der Magistrat der Stadt Gudensberg eine Einbahnstraßenregelung für den Grabenweg prüfen und bestenfalls einführen, ebenso einen Straßenübergang. Außerdem solle geprüft werden, ob die Ausweisung eines Sammelplatzes möglich ist, der als „Elternhaltestelle“ in räumlicher Nähe zur Schule dienen kann. Nicht nur die FWG-Fraktion will nun wissen, wie weit der Magistrat mit diesen Aufgaben ist. Antworten dazu folgen in der Stadtverordnetensitzung am 25. Mai. Erika Siebert (CDU) hatte den Antrag ihrer Fraktion im September vorgestellt. Der sieht vor, dass die Grundschüler im Bereich des Grabenwegs/Untergasse besser geschützt werden sollten. „Es herrscht erhöhte Unfallgefahr“, so Siebert.

FWG Gudensberg will schon länger eine Einbahnstraßenregelung an der Grundschule

Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. Zu Stoßzeiten um kurz vor acht sowie mittags und nachmittags ist das Verkehrsaufkommen daher sehr hoch. Somit soll nun die Verkehrssituation im Grabenweg analysiert werden, der als Hauptzugang zur Grundschule Gudensberg und dem Kindergarten Sonnenstrahl dient. Im September hatte es auch geheißen, dass Verkehrsschilder aufgestellt werden sollen.

Anja Weber (FWG) hatte damals den Antrag der CDU gelobt und ihn um die Einbahnstraßenregelung erweitert. Das Verkehrsproblem sei schon seit Jahren bekannt: „Es ist bis heute kein Straßenübergang in Höhe der Schule entstanden. Bis zum heutigen Tag gibt es weiter Begegnungsverkehr und das, obwohl vor so vielen Jahren schon festgestellt wurde, dass eine Einbahnregelung die einzig sinnvolle Lösung zu sein scheint“, so Weber. (Cora Zinn)