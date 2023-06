Schüler beseitigen Wildwuchs: Förster geben Tipps zur Pflege von neuen Pflanzen am Lamsberg

Von: Manfred Schaake

Teilen

Freuen sich über die Lupinen, die jetzt auf der ehemaligen Kreismülldeponie auf dem Lamsberg wachsen: Försterin Sina Schollmeyer und ihr Kollege Hieronymus Pauli, die zahlreiche Fragen der Schülerinnen und Schüler beantworteten. © Schaake, Manfred

Förster geben Tipps zur Pflege von neuen Pflanzen am Lamsberg. Schüler hatten ihren Spaß und lernten viel dazu.

Gudensberg – Natur-, Umwelt- und Landschaftsschutz, die Bedeutung des Waldes für unser Klima und die richtige Betreuung neu gepflanzter Bäume – Das alles war Thema beim jüngsten Umwelttag in Gudensberg. Auf der ehemaligen Kreismülldeponie am Lamsberg wachsen frisch gepflanzte Bäume, Schülerinnen und Schüler der Dr.-Georg-August-Zinn-Schule Gudensberg und der Burggrabenschule Obervorschütz schnitten die Bäume frei und beseitigten Wildwuchs. Sie waren schon im Vorjahr bei den Pflanzaktionen dabei.

„Es war eine sehr gelungene Aktion“, freute sich Försterin Sina Schollmeyer. Sie und ihr Kollege Hieronymus Pauli beantworteten den wissbegierigen Kindern viele Fragen. Etwa die, wie das Wasser aus der Wurzel in die Baumkrone kommt. „Es wird sozusagen hochgepumpt“, lautete vereinfacht die Antwort, vom Strohhalm-Prinzip war die Rede. Und wie vermehren sich Bäume? Der Klassiker sei der Samen, hieß es. Oder: Eine Weide fällt um, Teile schlagen wieder aus, dann keimt neues Leben auf.

Auf Waldflächen auf dem Lamsberg und im Mader Holz wurden fast 1000 junge Eichen und Vogelkirschen gepflanzt

Wie Bäume für gute Luft sorgen, dass sie 200 bis 300 Jahre alt werden können, Huteeichen bei Bad Wildungen bereits bis zu 1000 Jahre alt sind, was Nachhaltigkeit bedeutet – auch das erfuhren die Kinder.

Auch Wissenswertes darüber, wie wichtig der Wald auch für unsere Trinkwasserqualität ist. „Muss man Neuanpflanzungen gießen?“, fragte ein Schüler. „Das schadet nie, wenn es möglich ist“, lautete die Antwort der Förster. Wichtig für einen intakten Wald sei die Auswahl der Bäume, erläuterten Schollmeyer und Pauli. Eiche, Kirsche, Douglasie, Ahorn, Kiefer und Tanne gehören zu den Baumarten, die in heimischen Wäldern neu gepflanzt werden. Durch die Spendenaktion „Grüne Städte“ – organisiert durch das Gudensberger Unternehmen „Travel & Plant“ und mitgetragen von Hessen-Forst, der Stadt Gudensberg und dem Ortsbeirat Maden – wurden im vergangenen Jahr zwei Baumpflanzaktionen für Gudensberg finanziert. Auf Waldflächen auf dem Lamsberg und im Mader Holz wurden fast 1000 junge Eichen und Vogelkirschen gepflanzt. Schüler und Bürger halfen fleißig mit, wie die HNA berichtete.

Fleißige Helfer im Wald: Gruppenbild aller Unterstützer beim jüngsten Umwelttag am Lamsberg. Neu gepflanzte Bäume wurden freigeschnitten. Wildbewuchs, wie zum Beispiel Brombeeren, wurde beseitigt. © Manfred Schaake

Im Wald auf dem Lamsberg waren Schüler, Lehrer und Eltern beim jüngsten Umwelttag begeistert von dem, was heute auf der ehemaligen Mülldeponie für neues Grün sorgt. Auch über die Blütenpracht der blauen Lupinen herrschte Freude. Am Lamsberg, so die Stadt Gudensberg, wachsen bisher überwiegend Buchen, Eichen und Bergahorn.

Die Klimaerwärmung habe auch dort deutliche Spuren hinterlassen. Unterhalb des Windrades fiel ein Fichtenbestand der Trockenheit und dem Borkenkäferfraß zum Opfer. Die kahle Fläche wurde mit 260 Vogelkirschen bepflanzt. Diese, so betonen die Fachleute, gelten unter den heimischen Baumarten als eine der klimastabilsten, die auch mit länger anhaltenden Dürreperioden zurechtkomme. Und: „Zusätzlich erweitern die Kirschen die dortige Baumartenpalette und sind aufgrund ihrer Blüte auch für den Insektenschutz sehr wichtig“, so Schollmeyer. Die neu gepflanzten Bäume sind nach Angaben von Försterin Sina Schollmeyer gut angegangen – und das trotz des Niederschlagsdefizits im vergangenen Jahr. Den jüngsten Arbeitseinsatz wertete sie als Erfolg: „Diese Hilfe ist unverzichtbar und wir freuen uns auch in Zukunft über jede Unterstützung“, so Schollmeyer. Gudensbergs Erster Stadtrat, Günter Hempel, blickte schon mal in die Zukunft: „Ich freue mich, dass so viele junge Leute gekommen sind und hoffe, dass das Interesse an der Natur anhält.“ (Manfred Schaake)