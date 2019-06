Märchenhafter Konzertort in 500 Jahre altem Gudensberger Gewölbekeller

Wenn es um ungewöhnliche Konzertorte geht, darf das Fachwerkhaus von Familie Giese in Gudensberg nicht fehlen. In dem 500 Jahre alten Gewölbekeller findet am 7.Septmeber ein Konzert statt.

Man soll die Tür doch noch einmal fest zuziehen, sagt Dieter Giese, das schwere Holz hat sich wohl verzogen. Giese, 77, steht am Geländer einer Zwischenetage, zu der vom Hauseingang eine Treppe hinaufführt. Vor ihm ragt ein mannshoher Kerzenständer empor, neben ihm tickt sanft die Wanduhr.

Im Wohnzimmer des Fachwerkhauses am Fuße der Obernburg in Gudensberg scheint die Zeit stehen geblieben zu sein.

Stilistisch irgendwo zwischen Barock und Renaissance vielleicht, auf einem kleinem Sims stehen Silberkannen, an der Wand hängt ein Gemälde von Ludwig von Bayern – zu Pferde –, die Stühle sind mit weißen Tüchern bezogen und Anne Giese, 76, stellt Edel-Marzipan auf den Tisch.

„Wir wussten gar nicht, dass uns ein kleines Jubiläum bevorsteht.“ Ein einnehmendes Lächeln unter knallrotem Lippenstift. 370 Jahre alt wird das Fachwerkhaus, in das sie 1985 eingezogen sind, das ihr Mann über drei Jahre in großen Teilen selbst von Grund auf saniert hat – was er am liebsten gar nicht erzählen würde, weil hier vieles prächtig, aber niemals protzig ist. Der Gewölbekeller unter dem Haus, er war „eine kleine Überraschung“, sagt Dieter Giese, „das erste Mal sind wir mit Kerze runtermarschiert“. Heute ist die Überraschung von einst ein Konzertort, der „Keller Giese“ ein fester Bestandteil der Kellerkonzerte in Gudensberg.

Schlussstein früher als Wunschstein für Kinder

Neben dem kleinen Teich im Garten steht das Häuschen, hinter dessen Tür 17 Stufen hinabführen, mit jeder von ihnen wird es kälter. Unten wirft der Atem kleine Wolken ins Dunkel, das durchdrungen wird von warmem Kerzenlicht. „Zu Konzerten heizen wir aber“, sagt Anne Giese. Dann werden Stuhlreihen aufgestellt, für 55 Besucher. Auch Trauungen gab es hier schon, Konfirmationen wurden gefeiert. „Wir nutzen ihn, um Wein zu trinken“ – und ja, man muss diese Frau mögen.

Anne Giese erzählt davon, dass der Schlussstein fürs Gewölbe, der heute unter einer Glasscheibe im Boden liegt, Kindern früher als Wunschstein diente, dass ihr Mann, der für die Steinplatten unter den Füßen verantwortlich ist, auch den langen Tisch und die Bank gebaut hat.

„Ach Annchen, gib doch nicht so an“, sagt Dieter Giese, als sei es hier nicht wie im Märchen, als sei dieser Ort eine Selbstverständlichkeit. Der Sandstein an den Wänden bröselt unter den Fingern. Das Gewölbe ist 500 Jahre alt.

Wenn im September die Kellerkonzerte den „Keller Giese“ füllen werden, dann wird auf der anderen Straßenseite, hinter dem Garten der Gieses auch „die kleinste Weinstube Nordhessens“ wieder geöffnet sein. So nennen andere das Räumchen, sagt Dieter Giese, denn er selbst würde diesen Superlativ wohl nie wählen. Auf eine Holzvertäfelung im Eingangsbereich des ehemaligen Stallgebäudes hat er die Tiere gemalt, die hier einmal lebten: Ziegen, Hühner, ein Schwein.

Eine schmale Wendeltreppe führt hoch in die Stube, in der ein Schaukelpferd und ein Bett stehen. Am Abend der Kellerkonzerte wird der Raum mit Menschen gefüllt sein – und mit diesem Gefühl, das zwischen altem Holz, Rotwein und Musik in der Luft liegt. Wenn Abende unendlich sein dürften.

Anne Giese zeigt auf eine der Wände, auf die ihr Mann einen opulenten Stammbaum gemalt hat (Dieter Giese: „Och, es ist ja nur ein Stammbaum“). Man soll doch gerne mal zu Besuch kommen, sagt sie. Auf einen Wein im Gewölbekeller.

Kellerkonzerte am 7. September an vier Orten

Die Gudensberger Kellerkonzerte finden am Samstag, 7. September, in der Altstadt statt, auch im Keller Giese. Dort tritt die Schauspielerin Sabine Wackernagel auf mit „Goethes dicke Hälfte – die Lebens- und Liebesgeschichte der Christiane Vulpius“. Weitere Termine finden, um 19.30 und 21.30 Uhr, im Löwensteinkeller am Alten Markt (Kasseler Organtheater), im Kulturhaus Synagoge (Pianist Jan Luley) und in der Ev. Stadtkirche St. Margarethen (Theaterstück „Der Kontrabaß“ mit Frank Josef Strohmeier) statt.

Besucher können Tickets für zwei der Veranstaltungen an zwei verschiedenen Terminen kaufen. Tickets: 18 Euro. Der Vorverkauf startet bald, danach ist in der Altstadt noch einiges los.