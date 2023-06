Pflege mit Herz, Hand und Verstand: Krankenpflegestation veranstaltet zum 125. Jubiläum einen Familientag

Von: Manfred Schaake

Das Team: oben von links Carina Giese, Regina Wicke, Nora Schütz und Carola Bauer, Mitte von links Karsten Hauck, Sandra Henning, Monika Pippert und Monika Freudenstein sowie unten von links Patricia Hempel, Jana Steinhäuser, Sabrina Bartscherer, Steffi Buballa, Kornelia Macioschek, Ute Naar, Petra Emde und Gabriele Herzog. Es fehlen Petra DeFranco und Cornelia Nelke. © Stadt Gudensberg

Krankenpflegestation veranstaltet zum 125. Jubiläum einen Familientag am Samstag, 24. Juni 2023.

Gudensberg/Niedenstein – Qualifizierte Pflege mit Herz, Hand und Verstand – das ist das Leitwort der Krankenpflegestationen in Gudensberg und Niedenstein. Mit einem Familientag am Samstag, 24. Juni, wird von 11 bis 17 Uhr im Stadtpark Gudensberg das 125-jährige Bestehen gefeiert. Auf der Märchenbühne ist ein vielfältiges Programm geplant.

„Heute ermöglicht es die ambulante Pflege vielen älteren und behinderten Menschen, ihr Leben in der gewohnten häuslichen Umgebung fortzusetzen und die familiären und nachbarschaftlichen Beziehungen aufrechtzuerhalten“, heißt es in der Einladung zum Familientag.

Mit der gemeinsamen Krankenpflegestation trügen die beiden Chattengau-Kommunen zur sozialen Fürsorge und gesellschaftlichen Solidarität bei.

125 Jahre Krankenpflegestationen in Gudensberg und Niedenstein: Die Chronik zusammengefasst

Die Chronik: Am 2. Juni 1898 hat in Gudensberg alles angefangen. „Beginn der Einrichtung als Kinder- und Gemeindepflege mit einer schlichten Feier des Metropolitans (Kreispfarrers)“, heißt es in der Chronik. Am 3. Advent 1898 fand ein feierlicher Gottesdienst mit dem Vorsteher des Kurhessischen Diakonissenhauses zur Einführung von Schwester Sarah Geiser statt.

Auguste Müller war von 1900 bis 1918 die erste Diakonisse. Ihr folgten die Diakonissen Margarethe Knollmann, Marie Deichmann und Ernestine Weber. Ab 1950 war Verbandsschwester Elfriede Damm zunächst ein Jahr in Gudensberg tätig, ab 1954 dann weitere 27 Jahre. Kurzfristige Vertretung war die Diakonisse Elisabeth Krug aus Gudensberg.

Ab 1981 war die Stadt Gudensberg alleiniger Träger der Einrichtung. Von 1981 bis 1985 war Schwester Maria Große Leiterin. Sie wurde während ihrer schweren Erkrankung unter anderem von Schwester Elfriede und bis zu ihrem Tod von den Mitschwestern gepflegt. 2002 kam es zum Zusammenschluss mit der Krankenpflegestation Niedenstein.

Der Bedarf, Menschen zu pflegen, sei hoch und wachse stetig

„Wir sind stolz auf die kommunale Krankenpflegstation“, sagte die Gudensberger Bürgermeisterin Sina Best im HNA-Gespräch. Der Bedarf, Menschen zu pflegen, sei hoch, und er wachse stetig: „Es ist sehr wichtig, dass wir uns in der Krankenpflege gut aufstellen. Wir könnten mehr machen, aber dafür fehlt das entsprechende Personal.“

Bests Wunsch zum 125. Jubiläum: „Wir würden uns freuen, wenn es die Krankenpflege Gudensberg und Niedenstein auch in 125 Jahren noch gibt und wir die Angebote weiter auf hohem Niveau beibehalten.“ Ziel sei, den Menschen weiterhin eine fürsorgliche Pflege anbieten zu können.

Derzeit betreuen 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 120 Menschen vom Erwachsenenalter bis ins hohe Alter, wie es die stellvertretende Pflegedienstleitung Patricia Hempel formuliert. „Wir würden gern mehr Menschen versorgen, wenn wir mehr Personal hätten“, sagt sie, und: „Wir nehmen immer gern Auszubildende zum Pflegefachmann und Pflegefachfrau.“

Das Jubiläum soll am Wochenende mit einem Familientag im Stadtpark in Gudensberg gefeiert werden

Das Programm: Das Jubiläum soll gewürdigt werden mit einer Feierstunde am Freitag, 23. Juni, ab 18 Uhr im Bürgerhaus Gudensberg, zu der Bürgermeisterin Sina Best und Bürgermeister Frank Grunewald eingeladen haben und bei der auch ein Rückblick auf den Wandel im Aufgabenfeld der Krankenpflege geworfen wird.

Am Samstag, 24. Juni, heißt das Motto: „Viel Musik und Lachen auf Rezept“. Ein vielfältiges Programm wartet aus Anlass des 125-jährigen Bestehens der Krankenpflegestationen Gudensberg und Niedenstein auf die Besucher. Eingeladen wird zum Familientag im Stadtpark vor der Märchenbühne. Der Eintritt ist frei.

Das Programm auf der Märchenbühne beginnt um 11 Uhr mit dem Spielmanns- und Fanfarenzug Gudensberg, ab 12 Uhr folgen die Original Chattengauer.

Ab 13.15 Uhr stehen zwei Ensembles der Musikschule Schwalm-Eder-Nord auf dem Programm, ab 14 Uhr treten die Kid.Chatts auf, ab 15 Uhr der MGV Gleichen und der Frauenchor, ab 16 Uhr der Katholische Bläserchor. Die Teams der Krankenpflegestationen informieren über ihre Aufgaben. Ab 20 Uhr nähert sich die Comedienne „Schwester Lilli“ in ihrem Programm „Lachen auf Rezept“ im Bürgerhaus dem Thema humoristisch, heißt es in der Ankündigung. (Manfred Schaake)

Kontakt: Doreen Leidheiser, Stadt Gudensberg, Telefon 0 56 03 / 93 31 30, E-Mail: d.leidheiser@stadt-gudensberg.de