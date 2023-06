Keine Bakterien im Abwasser: Auch Proben vor und nach Ozon-Reinigung weisen keine Keime auf

Von: Cora Zinn

Teilen

Das Abwasser der Firma Plukon in Gudensberg steht seit Juni vergangenen Jahres öffentlich in der Kritik. Jetzt haben erneut Proben nachgewiesen, dass keine multiresistenten Keime im Abwasser vorhanden sind. © Daniel Seeger

Der Geflügelschlachthof Plukon in Gudensberg hat eine Ozonanlage getestet. Die Ergebnisse liegen nun vor und belegen schwarz auf weiß, dass sich keine multiresistenten Keime im Abwasser befinden.

Gudensberg – Bei den Menschen in und rund um Gudensberg herrscht seit einem Jahr Verunsicherung. Grund dafür ist die anhaltende Diskussion um das Abwasser der Firma Plukon, Hessens größtem Geflügelschlachthof. Das wird bis 2025 noch in den nahe gelegnen Goldbach eingeleitet und danach direkt in die Eder. Jetzt kann man aufatmen: Aktuelle Laborergebnisse belegen, dass sich keine antibiotikaresistenten Keime (MRSA) in dem Abwasser befinden. Die Untersuchung und Auswertung übernahm im Auftrag von Plukon das Ingenieurbüro Dr. Eckhof GmbH aus Ahrensfelde (Brandenburg).

Plukon entschied sich Ende Mai dafür, neben der internen Kläranlage und einem Sandfilter eine Ozonanlage für eine Woche zu testen. Auffällig dabei: Der MRSA-Wert lag laut Testergebnis vor der Ozonierung bei 0. Das bedeutet, dass bereits das durch die interne Kläranlage von Plukon gelaufene Abwasser keine Keime mehr aufweist – also schon vor der zusätzlichen Reinigung mit Ozon als unauffällig gilt.



„Unser Wasser ist schon gut“, sagt Frank Grundl. Trotzdem wolle das Unternehmen dauerhaft in eine Ozonanlage investieren, so Plukons Geschäftsführer.



Seit einem Jahr wird über das Abwasser öffentlich – vor allem von Grünen-Politikern angestoßen – diskutiert

„Aus wasserbehördlicher Sicht ergibt sich aufgrund der Versuchsergebnisse keine rechtliche Notwendigkeit für den Einbau einer Ozonierungsanlage“, sagt Hendrik Kalvelage vom Regierungspräsidium (RP) Kassel. Der Einbau sei aber für den Fall, dass doch mal ein multiresistenter Keim vorhanden sein sollte, sinnvoll, ergänzt er.



„Die Firma Plukon hat eigentlich gar keine Probleme mit multiresistenten Keimen. Das ist ein Qualitätsmerkmal der Firma. Das bestätigen diese Werte“, so Jürgen Pötzsch vom Ingenieurbüro Dr. Eckhof GmbH. Genau das betont auch Grundl stets, seitdem über das Abwasser öffentlich – vor allem von Grünen-Politikern angestoßen – diskutiert wird.



„Eine gezielte Elimination antibiotikaresistenter Keime, zum Beispiel eine Ozonierung, entspricht derzeit in Deutschland nicht dem Stand der Technik“, so RP-Sprecher Kalvelage. Solch eine Einleitung erfolge nur sporadisch bei sensitiven Gewässern, wie Trinkwassertalsperren. Das sei weder für den Goldbach noch die Eder bei Edermünde nötig. Weder eine Auflage noch ein Gesetz verpflichte Plukon zum Einbau einer Ozonanlage – das Unternehmen hält aber an seinen Plänen fest und will sein Abwasser künftig zusätzlich mit Ozon reinigen.

Ab 2025 soll das Abwasser der Firma Plukon in Gudensberg in die Eder geleitet werden

Nun steht es bereits zum zweiten Mal schwarz auf weiß fest: Das Abwasser der Firma Plukon in Gudensberg weist keine multiresistenten (MRSA) Keime auf. Das ergaben bereits Ergebnisse aus November vergangenen Jahres, als Proben am Goldbach genommen wurden, in den das Abwasser noch eingeleitet wird. Ab 2025 muss es eine andere Lösung geben. Dann soll das Abwasser in die Eder geleitet werden (HNA berichtete).

Jetzt aber zeigen weitere Ergebnisse des Ingenieurbüros Dr. Eckhof GmbH aus Ahrensfelde (Brandenburg), dass schon vor einer Ozonierung der MRSA-Wert bei 0 liegt. „Das ist schon sehr auffällig und besonders“, bestätigt Jürgen Pötzsch vom Ingenieurbüro auf HNA-Anfrage.

Die Firma Plukon hatte sich Ende Mai dazu entschieden, eine mobile Ozonanlage zwischen die interne Kläranlage und dem Sandfilter zusätzlich anzuschließen. Die Ergebnisse der Testwoche zeigen, dass der MRSA-Wert bereits vor der Ozonierung bei 0 liegt.

Den Test der Ozonanlage musste das Regierungspräsidium (RP) Kassel genehmigen. „Zunächst stand bei der Gestattung die Gewährleistung der Sicherheit im Vordergrund, dass durch die Behandlung keine Überdosierung stattfindet und so unkontrolliert Ozon in die Luft oder ins Gewässer gelangen könnte“, sagt Hendrik Kalvelage vom RP.

Plukons Geschäftsführer will trotz alledem rund zwei Millionen Euro in eine Anlage investieren

Darüber hinaus wurde die Anlage kontrolliert. „Die Überwachung während des Betriebes geschah durch Messsonden und begleitende analytische Untersuchungen“, so Kalvelage weiter.

Frank Grundl ist sich sicher: „Diese Laborergebnisse bestätigen ein Mal mehr die positiven Werte der Proben aus dem Goldbach vorigen Novembers. Das war und ist alles unauffällig.“ Plukons Geschäftsführer will trotz alledem rund zwei Millionen Euro in eine Anlage investieren. „Ich würde eine Ozonanlage kaufen, weil ich glaube, dass das in Zukunft Pflicht sein wird“, sagt Grundl. Auch will er damit die Bevölkerung weiter beruhigen, die doch in den vergangen zwölf Monaten durch die Diskussion beunruhigt wurde, wie Grundl sagt. „Unser Wasser ist einfach gut. So soll es aber auch bleiben“, betont der Geschäftsführer.

Daher die Investition von rund zwei Millionen Euro in die Ozontechnologie. Der Grund für die hohen Kosten sei die große Menge an Abwasser, welches der Betrieb täglich einleitet: 650 Kubikmeter. Zum Vergleich: Die Wasserwerke in Deutschland rechnen mit einem Jahresverbrauch von 168 Kubikmetern Wasser für eine vierköpfige Familie. So würde sich das gesamte Projekt mit Anlagen, Pumpstationen und Einleitung in die Eder summieren, so Grundl weiter.

Ab dem 1. April 2025 gelten dann neue, schärfere Grenzwerte fürs Einleiten

Das Unternehmen will diese Investition tätigen, obwohl es kein Gesetz verlangt. Auf die Frage, ob die interne Kläranlage der Gudensberger Firma Plukon mit diesen Ergebnissen Stand jetzt ausreichend sei, antwortete das RP so: „Die vorhandene Kläranlage allein erreicht in Bezug auf den Stand dieser Technik bereits sehr gute Werte“, sagt Kalvelage. Ab dem 1. April 2025 gelten dann neue, schärfere Grenzwerte. „Das wurde erforderlich, da der Goldbach aufgrund der aktuellen gesetzlichen Anforderungen weniger stark belastet werden darf“, sagt Kalvelage. Bis auf den Wert für Chlorid sei die Anlage aber schon jetzt in der Lage, diese Grenzwerte sicher einzuhalten.

Daher wurde eine Einleitung in die Eder vorgeschlagen, weil dort die Wasserführung sehr viel größer sei und die Einleitung einen damit deutlich geringeren Einfluss auf die Gewässerqualität habe. „Der entsprechende Erlaubnisantrag wird derzeit vorbereitet“, so Kalvelage. Der Pressereferent des RP bestätigt auch, dass sich die Firma Plukon verpflichtet hätte, die schärferen Grenzwerte, die dann für den Goldbach gelten, mit Ausnahme von Chlorid, auch für die Eder einzuhalten. (Cora Zinn)

Antibiotikaresistente Keime Als antibiotikaresistente Bakterien (MRSA) werden solche Bakterien bezeichnet, die auf ein Antibiotikum oder mehrere Antibiotika nicht sensibel reagieren, also gegenüber der Wirkung dieser Stoffe resistent sind. Infektionen mit diesen Bakterien sind deswegen meist schwieriger mit üblichen Antibiotika zu behandeln. Sie entwickeln sich insbesondere dort, wo Antibiotika eingesetzt werden, da sie dann einen Überlebensvorteil haben.