Mit Ozon gegen Keime: Geflügelschlachthof Plukon hat Anlage getestet – Auswertung läuft jetzt

Gudensberg

+ © Cora Zinn Überwachten die Ozonanlage bei Plukon in Gudensberg: von links Clemens Haskamp und Frank Grundl. Sie stehen an der Ozonanlage (links) und an einem Wagen, in dem alle Geräte für die Testwoche aufgebaut wurden. © Cora Zinn

Der Geflügelschlachthof Plukon hat eine Ozonanlage getestet. Die Auswertung läuft noch.

Gudensberg – Der Geflügelschlachthofbetrieb Plukon in Gudensberg hat in dieser Woche eine Ozonanlage getestet. Und das, obwohl Abwasserproben der Bürgerinitiative Chattengau im November vergangenen Jahres keine gefährlichen Keime aufzeigten. Eigentlich wäre also aufgrund der positiven Werte keine zusätzliche Ozonierung des Abwassers, das in der eigenen Kläranlage auf dem Gelände gesäubert wird, nötig gewesen.

Die Firma O3Tech aus Twistringen (Landkreis Diepholz) hat die Anlage aufgebaut, fünf Tage überwacht und gestern wieder abgebaut. „Die Ergebnisse der Proben fehlen uns noch“, sagt Frank Grundl. Die Auswertung laufe aber.

Der Geschäftsführer von Hessens größtem Geflügelschlachthof berichtet davon, dass pro Tag drei Proben an drei verschiedenen Stellen entnommen wurden. Ein Mal am Auslauf der eigenen Kläranlage, dann an der Einlaufstelle, wo das Ozon dazu kommt sowie am Ende der Reinigung – am Sandfilter.

Plukon in Gudensberg muss die Testergebnisse auch an das Regierungspräsidium weiterleiten

„Der Sandfilter ist derzeit die letzte Reinigungsstufe. Die Ozonanlage wurde zwischen Kläranlagenauslauf und Sandfilter geschaltet“, erklärt Clemens Haskamp, Geschäftsführer von O3Tech.

Die Testung einer Ozonanlage wurde mit dem Regierungspräsidium (RP) Kassel abgestimmt. Das Unternehmen muss die Testergebnisse auch an das RP weiterleiten, berichtet Grundl. „Wir wissen, dass wir eine gute Arbeit machen. Vor allem unsere Klärwerker arbeiten gewissenhaft und beobachten aufmerksam die Werte unseres Abwassers“, ergänzt der Geschäftsführer.

Plukons geklärtes Abwasser, 650 Kubikmeter am Tag, wird derzeit noch in den Goldbach geleitet. Im Jahr 2025 muss damit Schluss sein. Das RP Kassel hatte eine Verlängerung der Genehmigung abgelehnt. Seitdem erarbeitet die Firma Plukon eine alternative Abwasserdruckleitung, die direkt in die Eder führen würde. Doch dafür müsste eine Trasse gelegt werden, nicht nur durch Gudensberg, sondern auch durch die Gemeinde Edermünde. „Zu den Planungen gibt es noch nichts Neues. Die Leitung würde, außer einem, nur öffentliche Grundstücke betreffen“, sagt Grundl.

Ozon-Projekt kostet mit Anlagen, Pumpstationen und Einleitung in die Eder rund 1,8 bis 2 Millionen Euro

Doch bis 2025 sei noch viel Zeit, außerdem macht sich Grundl dafür stark, dass der Betrieb schon vor der Testphase der Ozonanlage gute Werte hatte. „Ich bin guter Hoffnung, dass die Ergebnisse durchweg positiv für uns ausfallen werden“, so Grundl. Ob das Unternehmen danach in eine Ozonanlage investiere, könne er noch nicht sagen. Aber: „Uns ist es wichtig, unser Abwasser immer noch besser zu klären, sodass die Bevölkerung beruhigt sein kann“, sagt Grundl.

Das gesamte Ozon-Projekt würde sich mit Anlagen, Pumpstationen und Einleitung in die Eder auf rund 1,8 bis 2 Millionen Euro summieren. (Cora Zinn)