Phil Schaller gibt sein Open-Air-Debüt: Schlagerstar tritt am 20. Mai auf der Märchenbühne in Gudensberg auf

Von: Sascha Hoffmann

2020 mit Max Giesinger im Finale von „The Voice Kids“, nun auf dem Weg zu seinem ersten eigenen Open-Air-Konzert in Gudensberg: Phil Schaller. © sascha hoffmann

Der 17-jährige Schlagerstar tritt am 20. Mai auf der Märchenbühne in Gudensberg auf. Auch Patrick Heidenreich aus der Schwalm wird singen.

Gudensberg – Auch wenn er professionell und routiniert wie immer über sein bevorstehendes Konzert spricht, kann Phil Schaller seine Aufregung nicht verbergen. Der 17-Jährige hat auch allen Grund aufgeregt zu sein, plant er schließlich im Moment einen Abend, der für ihn voller Premieren sein wird. „Ich werde mein erstes eigenes Open-Air-Konzert spielen“, sagt er stolz und kündigt die vielleicht bislang wichtigste Neuerung seiner noch jungen Karriere an: „Ich habe jetzt eine eigene Band“, berichtet er und kann sich gar nicht entscheiden, welches Probenvideo er einem als erstes zeigen soll.

Er entscheidet sich für einen Clip, in dem er mit seinen Jungs den Welthit „Sign of the Times“ von Harry Styles performt. Und tatsächlich macht sich darin eine Magie breit, die man von dem jungen Unshäuser so bislang nicht kannte.

2020 nahm er unter Coach Max Giesinger in der Sat1-Castingshow „The Voice Kids“ teil

Genüsslich tobt er sich da auf dem von seinen Kumpels ausgerollten Soundteppich aus, lässt sich vor allem vom Schlagzeug antreiben und zu gesanglichen Spitzenleistungen bringen. „Es macht so unglaublich viel Spaß mit der Band“, schwärmt der Sänger, bei dem man jede Sekunde spürt, dass er genau das tut, was er will.

2020 unter Coach Max Giesinger im Finale der Sat1-Castingshow „The Voice Kids“ umjubelt, ist Schaller deutlich gereift und verlässt immer mehr das Schlagerfach in Richtung Pop. Der Sound nicht mehr ganz so weichgespült wie noch vor wenigen Monaten, überlässt der Profi auch in Sachen Bühnentechnik nichts dem Zufall. Er weiß eben, was er will, und das zeigt sich auch in den Vorbereitungen zur Show auf der Gudensberger Märchenbühne am Samstag, 20. Mai. „Die Lichtshow ist schon komplett programmiert“, sagt er und verrät, warum das anders auch gar nicht möglich wäre: „Mein Schlagzeuger ist gleichzeitig auch der Lichttechniker, und beim Konzert muss er nun mal hinterm Schlagzeug sitzen.“ Schaller überlässt nichts dem Zufall, für seine Fans will er einfach nur das Beste. Auch wenn er noch nicht allzu viel verraten will, treibt ihn seine Begeisterung dazu, zumindest einige Höhepunkte vorzustellen. Das Intro etwa, das er in seinem Homestudio mit einem Mausklick auf seinen Computerbildschirm zaubert. Er weiß sich einfach perfekt zu inszenieren, das lässt sich schon jetzt erkennen.

Phil Schaller aus Unshausen freut sich riesig auf sein Open-Air-Konzert in Gudensberg

Seine treuen Fans wissen das längst, und das ist wohl der Grund, warum Konzerttickets und auch Hotelzimmer in und um Gudensberg langsam knapp werden. „Die kommen aus ganz Deutschland angefahren“, sagt Schaller und strahlt mit seinen blauen Augen um die Wette. Ein ausverkauftes Haus wäre für ihn ein Traum, und allein der Gedanke daran rechtfertig dann auch jede Aufregung bei dem ansonsten so professionellen, routinierten jungen Künstler. (Sascha Hoffmann)

Weitere Informationen sowie Tickets (23 Euro) über phil-schaller.de und reservix.de sowie im Gudensberger Bürgerbüro. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. „Special-Guest“: Patrick Heidenreich.