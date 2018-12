Heute vor 70 Jahren: Paar heiratete an Heiligabend 

Vor 70 Jahren: Liesel und Hans Bärthel heirateten am 24. Dezember 1948. Das Foto zeigt die beiden bei ihrer Verlobung vor dem Haus der Braut in Deute.

Brunslar/Deute. Sie sind seit 70 Jahren verheiratet: Liesel und Hans Bärthel gaben sich an Heiligabend 1948 das Jawort.

„Das sind unsere Porsche“, sagt Hans Bärthel (92) und zeigt auf die beiden Rollatoren, die im Wohnzimmer stehen. Er und seine 93 Jahre alte Ehefrau Liesel, die seit 70 Jahren verheiratet sind, müssen ihren zahlreichen Lebensjahren Tribut zollen und sind auf die Hilfsmittel angewiesen. Sie nehmen’s mit Humor.

Trotz mancher Einschränkungen und ungewohnter Krankenhausaufenthalte leben die beiden noch immer in ihrer eigenen Wohnung in Neuenbrunslar. Möglich macht das die Unterstützung durch die Familie: Tochter Heidemarie und Enkeltochter Simone sowie deren Mann und Kinder leben ebenfalls in dem Haus, das die Bärthels vor etlichen Jahrzehnten bauten. Vier Generationen unter einem Dach.

Heute begehen sie das Fest der Gnadenhochzeit. Nicht viele Ehepaare erleben das, müssen doch beide Partner dafür ein hohes Alter erreichen. „Dass wir so alt werden...“, sagt die Jubilarin und schüttelt mit dem Kopf. Und ihr Mann denkt an seinen Zwillingsbruder Gustav, der in Deute lebt und dessen Ehefrau Anneliese vor einigen Wochen starb. Die beiden Paare hatten gemeinsam geheiratet am 24. Dezember 1948, sie lebten immer in großer Nähe zu- und miteinander.

+ Das Ehepaar heute: Liesel und Hans Bärthel in ihrem Wohnzimmer in Neuenbrunslar. © Lange-Michael

„Jetzt fehlt ein Blatt von unserem vierblättrigen Kleeblatt“, sagt Hans. Er hatte gehofft, sie würden es schaffen, auch die Gnadenhochzeit gemeinsam zu erleben, vergeblich. „Wir hatten ein schönes Leben“, sagte Liesel Bärthel vor zehn Jahren bei ihrer Diamantenen Hochzeit. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn die Beschwernisse größer geworden sind.

Beste Freundinnen lernten Brüder kennen

Sie, die als Katharina Elisabeth Lange 1925 zur Welt kam und in Deute aufwuchs, und ihre beste Freundin Anneliese Graß, Schreinerstochter aus Deute wie sie, lernten 1945, kurz nach Kriegsende, bei einem Tanz in der Gastwirtschaft Färber in Wolfershausen die beiden Brüder Hans und Gustav Bärthel aus Brunslar kennen und heirateten sie.

Das feste Band, das die Zwillinge zeitlebens miteinander verband, wurde durch die Eheschließungen nicht berührt. „Wenn wir uns trafen, dann waren die beiden Männer erstmal verschwunden“, erzählte Anneliese Bärthel vor zehn Jahren. Die Brüder hätten diese Zeit miteinander einfach gebraucht.

Kreuz und quer durch Europa

Bereits 1949 stellte sich für Hans und Liesel der Nachwuchs ein, Tochter Heidemarie wurde geboren. Hans arbeitete – genau wie sein Bruder Gustav – bei Thyssen-Henschel in Kassel. Auch Liesel war immer berufstätig, viele Jahre als Angestellte im Felsberger Rathaus.

Schon früh waren die Bärthels in den Urlauben unterwegs, reisten mit dem Wohnwagen kreuz und quer durch Europa. Gemeinsam gingen Hans und Gustav 1985 in den Vorruhestand, die Paare verbrachten danach viele Jahre meist gemeinsam über den Winter in einer spanischen Ferienhaussiedlung.

Heute, im hohen Alter, geht alles etwas langsamer, die Beine wollen nicht mehr so recht. Aber die drei Urenkel, die mit im Haus leben, die halten auch die beiden Jubilare lebendig und fit.