Gudensberger Freizeitpark wird erweitert: Golfen mit dem Fußball

Der Gudensberger Golfpark will aufrüsten: Geschäftsführer Dennis Hilgenberg (links) will in Richtung Obervorschütz eine Anlage für Fußballgolf bauen. Diese Trendsportart, die in Nordhessen noch nirgendwo gespielt werden kann, ähnelt dem Minigolf, nur dass ein Fußball per Schuss über 50 bis 200 Meter lange Bahnen in deutlich größere Löcher gekickt werden muss (kleines Foto). Fotos: ula/dpa