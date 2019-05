Gudensbergerin (76) wird immer noch vermisst

Seit fast sieben Wochen wird die 76-jährige Anna Burkert aus Gudensberg vermisst. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Verbleib der Frau.

Bereits seit dem 24. März wird Anna Burkert vermisst. Nach Mitteilung der Polizei war Frau Burkert an diesem Tag von zuhause aus mit einem weißen VW Up weggefahren. Dieser Pkw wurde am 26. März, in Großenritte in der Elgershäuser Straße aufgefunden.

Trotz intensiver Suchmaßnahmen, an denen ein Polizeihubschrauber und Suchhunde beteiligt waren, gibt es bis heute keine Hinweise auf die vermisste 76-Jährige. Anna Burkert wird wie folgt beschrieben: altersgemäße Erscheinung, schlank, etwa 1,65 Meter groß, kurze graue Haare, Brillenträgerin. Sie trug eine blaue Jeans sowie einen blauen Pulli. Wer die Vermisste möglicherweise im Bereich Baunatal gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, sollte sich unter Tel. 05681/774-0 bei der Kripo Homberg oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.