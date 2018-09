Hilfe im Alltag: Tagespflege im Chattengau betreut Pflegebedürftige

Gudensberg. Die Tagespflege im Chattengau betreut ältere pflegebedürftige Menschen. Wir haben die Einrichtung besucht und uns dort einmal umgesehen.

„Gut, dass es dieses Angebot gibt. Ich wäre ja sonst den ganzen Tag alleine“, sagt Rosemarie Altmann. Das kann in den Räumen der „Tagespflege im Chattengau“ in der Gudensberger Untergasse nicht passieren: Dort gibt es Gesellschaft und Gesprächspartner; gemeinsam wird gesungen, gespielt und auch mal Fernsehen geschaut. Es gibt Mittagessen, und wer will, kann sich von seinem Fußpfleger behandeln oder vom Friseur frisieren lassen.

Es ist vieles möglich in der Einrichtung, die es, seit Juni 2017 gibt. Wichtig ist den Mitarbeiterinnen, dass sich die Gäste wohlfühlen. Sie werden eingebunden in kleine Alltagsverrichtungen, sie können Zeitung lesen oder bei schönem Wetter draußen auf der Terrasse sitzen. „Gezwungen mitzumachen wird niemand“, sagt die stellvertretende Pflegedienstleiterin Stefanie Heideloff. Jeder könne selbst entscheiden, was er wie mitmachen möchte.

Das Angebot richtet sich an pflegebedürftige ältere Menschen, die noch zuhause wohnen möchten, aber tagsüber auf Hilfe angewiesen sind. Auch für Ehepartner und Kinder bedeutet das eine deutliche Entlastung, denn sie wissen ihre Angehörigen gut und sicher betreut.

Keine Aufbewahrung

Dass es sich bei der Tagespflege nicht um eine Aufbewahrung handelt, sondern um Betreuung von Gästen in familiärer Atmosphäre, ist Heideloff wichtig. Sie arbeitet mit ihren Fachkräften und Betreuerinnen sowie ehrenamtlichen Unterstützern an einem attraktiven Programm.

Die Einrichtung, die im Erdgeschoss des Neubaus (früher Bäckerei Brede) in der Untergasse untergebracht ist, bietet einen barrierefreien Zugang und Platz für 15 Gäste. „Wir haben noch Platz für weitere Personen“, sagt Heideloff, die Tagespflege sei noch nicht ausgebucht.

Der Grad der Pflegebedürftigkeit der Gäste kann erheblich variieren: Manche leiden schon erheblich unter Demenz, andere sind geistig noch fit, haben aber körperliche Einschränkungen. „Wir bilden gemischte Gruppen, aber es sollte schon passen“, sagt die Leiterin.

Damit man mehr erfährt, werde zu Beginn ein Biografie-Bogen ausgefüllt: „Dann wissen wir, was jemand mag und was nicht.“ Und: Die Mitarbeiter sind für den Umgang mit dementen Personen speziell geschult, das müsse man lernen, sagt Heideloff.

Auch Ausflüge in die weitere und nähere Umgebung gehören zum Programm: Spaziergänge zur Märchenbühne, Fahrten bis zur Sababurg und zum Golfpark. Manche Senioren kämen ja kaum noch aus dem Haus, für sie sei es jedes Mal ein besonderes Erlebnis, die Freude groß, sagt Stefanie Heideloff.

Wer Interesse an der Tagespflege hat, kann sich für einen Probetag anmelden und selbst sehen, was dort passiert. Wie oft man das Angebot wahrnimmt, ist individuell unterschiedlich: Manche kommen nur einen Tag pro Woche, andere wochenweise. Den Transport zur Tagespflege und zurück übernimmt ein privater Taxidienst.

Träger, Kosten und Leistungen

• Träger der Tagespflege-Einrichtung in der Untergasse 30 in Gudensberg ist die Stadt Gudensberg. • Die Einrichtung ist Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet. • Genutzt werden kann sie auch von Menschen aus benachbarten Gemeinden (bis 15 km). • Die Kosten trägt für Senioren mit Pflegegrad 1 bis 5 größtenteils die Pflegeversicherung. Der Eigenanteil beträgt in Gudensberg zurzeit 7 Euro für Unterkunft plus 7 Euro für Verpflegung pro Tag. • Die Leistungen der Versicherung können zusätzlich zum Pflegegeld in Anspruch genommen werden, ebenso eingesetzt werden kann der Entlastungsbetrag von derzeit 125 Euro pro Monat für die Finanzierung teilstationärer Leistungen. • Mehr Informationen und individuelle Angebote für die Betreuung in der Tagespflege gibt es unter Tel. 05603 - 918 9560, E-Mail: tagespflege@stadt-gudensberg.de, Homepage: www.krankenpflege-gudensberg-niedenstein.de